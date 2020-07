Cagliari, il 30 giugno ti accorcia la rosa: Zenga ha perso due pezzi

Due spine per il Cagliari. Il 30 giugno costringe infatti Walter Zenga a perdere due pezzi. Ma andiamo con ordine: i rossoblù hanno infatti prolungato fino al 31 agosto quasi tutti i rapporti in scadenza ieri. Non senza qualche nota polemica, vedasi il caso Cigarini . Ma il quasi ha i nomi e i volti anzitutto di Fabrizio Cacciatore: il laterale non ha prolungato e si è anche detto deluso da una situazione definita "anomala". Nulla vieta, per essere chiari, che nei prossimi giorni la questione rientri, dato che il tesseramento resta valido in ogni caso, ma al momento non sembrano esservi i presupposti. E poi Robin Olsen: il portiere non ha accettato di rimanere in Sardegna , tornerà alla Roma da dove era in prestito.

I casi risolti dal Cagliari -

Contratti in scadenza al 30 giugno: Ragnar Klavan, Luca Cigarini, Rafael (tutti prolungati fino al 31 agosto).

In prestito: Giovanni Simeone, Federico Mattiello, Radja Nainggolan, Luca Pellegrini, Alberto Paloschi (tutti prolungati fino al 31 agosto).

I casi non risolti dal Cagliari -

Contratto in scadenza al 30 giugno: Fabrizio Cacciatore (niente accordo, sarà svincolato).

In prestito: Robin Olsen (torna alla Roma).