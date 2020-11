Cagliari, Joao Pedro segna più di Neymar e Gabriel Jesus: ora può sognare la Nazionale

Dall'inizio della scorsa stagione a oggi, Joao Pedro è il calciatore brasiliano ad aver segnato più reti nei principali cinque campionati europei. 23 gol suddivisi in 18 nella passata stagione e 5 in quella attuale, sono un bottino che lo pongono davanti a Gabriel Jesus del Manchester City, autore di 16 reti (14+2); di un mostro sacro come Neymar col PSG autore di 15 gol (13+2); e anche di Richarlison, nuovo bomber dell'Everton autore di 14 reti (13+1). Anche Firmino nel Liverpool è fermo a 10 reti, tanto per tirare in ballo un altro nome altisonante. A questo punto è lecito sognare anche la Nazionale brasiliana, anche se al momento il ct Tite sembra snobbarlo. Ma se questi numeri dovessero essere confermati nel corso della stagione in corso, è facile pensare che una chiamata nella Nazionale più vincente della storia del Mondiale, possa trasformarsi da sogno a realtà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.