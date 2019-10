© foto di Federico Gaetano

La rimonta sul Bologna ha fruttato al Cagliari tre punti preziosi, che valgono per i sardi l'aggancio sul Napoli. Il tecnico Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prestazione dei suoi, ed in particolare di Simeone, tornato al gol con una bella azione in contropiede.

"E' una classifica sicuramente sorprendente. Noi cerchiamo sempre di non lasciare nulla di intentato, anche oggi ci abbiamo provato, è un periodo che ci proviamo e ci sta andando bene. Dobbiamo solo continuare così. Siamo consapevoli che passa tutto attraverso il lavoro e i ragazzi stanno lavorando alla grande. Sono contento perché oggi hanno fatto questa prestazione in rimonta, il Bologna mette in difficoltà tutti ma oggi siamo riusciti a fare la partita dall'inizio alla fine con grande continuità."

"Mi piace che ci sia l'occasione di sottolineare il lavoro dello staff perché per far bene in Serie A devi fare tutto al 100%. Noi lavoriamo per crescere. Soprattutto questi ragazzi hanno voglia di applicarsi, di faticare in ogni allenamento, e credo che questa crescita sia frutto della loro applicazione e del lavoro che facciamo. Simeone? Giovanni è un attaccante completo, ormai per fare bene devi partecipare alle due fasi. Lui in questo ha una grande generosità. Ha anche la capacità di attaccare sempre la porta e di mettersi nelle condizioni di tirare, questo è un grande merito. Deve migliorare nella rifinitura, perché a volte fa qualche scelta sbagliata, ma vedendolo lavorare ogni settimana i margini di miglioramento sono altissimi".