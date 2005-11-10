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Cagliari, mister Pisacane: "Il Monza ha un'identità, dovremmo stare attenti"

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Elena Accardi
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Elena Accardi
Oggi alle 12:51Serie A
18.10.2026 12:51Serie A
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Nuovo giro, nuova corsa per il Cagliari di mister Fabio Pisacane. Domani i rossoblù scenderanno in campo contro il Monza. Ecco le parole del tecnico.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Lunedì di gara per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che domani, alle ore 18:30, scenderà in campo in casa del Monza. I rossoblù sono pronti per una nuova battaglia, dove cercheranno di difendere il quarto posto in classifica. Stamani, al termine della rifinitura, il tecnico dei sardi ha presentato il match ai media.

Ore 12:10 La conferenza comincerà tra venti minuti.

Ore 12:32 Comincia la conferenza stampa.

Chi resterà a casa per la partita contro il Monza?
"Rimangono a casa Idrissi e Trepy. Restano anche Akarakiri, Grandu e Sugamele che questa settimana hanno giocato con la Primavera. Tutti gli altri stanno bene e sono arruolabili".

Contro il Monza cambia l'approccio alla gara rispetto a quanto visto contro la Juventus?
"No, il nostro approccio dovrà essere sempre lo stesso. Dobbiamo avere fame e organizzazione. Noi prepariamo tutte le partite alla stessa maniera. L'avversario non cambia l'atteggiamento da avere".

Vedremo Deiola a centrocampo o in difesa?
"Deiola si trova a suo agio nella linea difensiva e anche la settimana scorsa ha fatto vedere cosa bisogna mettere in campo. Lui ci ha dato massima disponibilità. Per domani ho a disposizione quattro centrali. Deciderò in base all'avversario".

Pensa che con questo inizio sprint, il suo Cagliari stia overperformando?
"I punti fatti non te li toglie nessuno e noi sappiamo bene quanto abbiamo lavorato per portarli a casa, affrontando due partite da bollino rosso con Juventus e Inter alla Unipol e tre trasferte insidiose. La mia energia e i miei pensieri sono gli stessi di due mesi fa. Quando torno a casa, raccolgo informazioni per il giorno dopo al campo. Non è cambiato niente".

Cosa pensa invece del Monza?
"Vorrei fare i complimenti a Juric. Per me è stato anche fonte di ispirazione, una sorta di Gasperini 2, il primo a portare avanti determinate idee e le ha fatte in modo egregio. Sta attraversando un momento difficile con i suoi. Il Monza sta underperfomando rispetto alle sue capacità, ma ha un’identità chiara e dobbiamo stare molto attenti".

Vent'anni fa ha esordito come giocatore contro il Monza. Ora torna al Brianteo da allenatore. Cosa è cambiato?
"Il calcio dal giorno è cambiato tanto e io ora ho un ruolo diverso. Spero anche cambi il risultato, perché in quella partita commisi un errore che costò il gol avversario. Mi auguro un finale diverso domani".

Domani, a causa dell'espulsione nel finale contro la Juventus, non potrà sedere in panchina...
"Mi dispiace non essere accanto ai ragazzi, mi pesa ma ho fiducia nel mio secondo. Incontrare Giacomo Murelli è stata la mia fortuna, si è buttato in questa avventura con me a capofitto. Mi fido ciecamente di lui e lo ringrazio per avermi dato fiducia in un periodo in cui c’era scetticismo".

E su Fazzini cosa ci dice?
"Ha giocato quattro partite da titolare e pure tutto il precampionato. Ha qualità chiare ma sa che quando ho fatto altre scelte, è stato per esigenze differenti. Tornerà a giocare con le qualità che ha e di cui la squadra ha bisogno".

Mendy potrebbe giocare con una punta al suo fianco?
"Gli attaccanti che abbiamo in rosa spesso hanno giocato in un attacco a due. Ipotesi valida anche per domani giocare con due punte, al netto di ripensamenti delle ultime ore".

Sugawara titolare?
"Sugawara è un calciatore forte quando ha la palla tra i piedi e ha anche importanti qualità balistiche. In questo momento però Zé Pedro sta facendo bene, nonostante Sugawara sia nei miei pensieri. In fase di non possesso deve migliorare, diminuire tempo e spazio sull’avversario e impedire di fare un cross".

Quale è stato l'errore commesso sul gol della Juventus?
"Obert era stremato e ha perso lucidità. Il gol nasce da una serie di errori, anche sul cross proposto. Al netto dei pochi gol subiti, queste sono situazioni che ci indicano dove lavorare di più. Abbiamo un portiere forte e quando tirano da venti metri è difficile farci gol. Se miglioriamo queste cose, con un portiere così, subiremo pochi gol. Poi ci saranno momenti in cui faremo peggio, come è normale che sia".

Ore 12:50 Termina la conferenza stampa.

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