Cagliari, Pisacane: "Salvo il cercare di limitare i danni. Winks? Problema alla schiena"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 in casa contro il Bologna, commentando così la prestazione dei suoi, come si legge su centotrentuno: "Salvo il cercare di limitare i danni. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita, con una velocità maggiore nel giro palla. Una squadra come il Bologna, brava nell’attaccare la profondità, va a nozze per tenere il risultato. Non bisogna fare voli pindarici, sono conscio della nostra dimensione e del nostro obiettivo. Bisogna lavorare e tenere duro”

Fazzini è rimasto escluso anche oggi.

"Ha delle qualità precise, può determinare anche a gara in corso, ma in questo momento sto facendo altre scelte. Avrà le sue opportunità. Vediamo nelle prossime".

L'atteggiamento le è piaciuto rispetto alla scorsa?

"Monza non mi è piaciuta per come la squadra ha mollato, oggi invece la squadra ha cercato di limitare i danni, poteva essere anche più rotondo il risultato a sfavore. A Monza la squadra ha mollato, bisogna anche saper perdere, abbiamo limitato i danni".

L'attacco è rimasto ancora a secco.

"L’attacco va messo nelle condizioni di trovare maggior meccanismo. Sarebbe ingeneroso parlare solo dell’attacco. Adesso l’equilibrio è la cosa più importante, anche nei giudizi. I ragazzi vanno aiutati, la colpa è di tutti se l’attacco non punge".

A un certo punto il Cagliari è sembrato andare in difficoltà.

"Non siamo entrati in campo per limitare i danni, con l’uscita di Winks abbiamo dovuto cambiare il piano gara. Nel giro di 3 minuti hanno battuto 4 angoli e hanno trovato gol. Quel gol ci ha cambiato, la squadra deve avere equilibrio".

Winks come sta?

"Ha sentito un dolore alla schiena, bisognerà valutarlo per capire l’entità del problema. Ha voluto provare, ma non ci siamo riusciti a tenerlo in campo”

La prova di Massolin com'è stata?

"È alla seconda partita in Serie A, ha qualità di palleggio e si è impegnato nella fase di non possesso. Mi è piaciuto lo spirito e la personalità, deve crescere. Ha dato il suo contributo".