Cagliari, respinta la prima offerta del Toro per Joao Pedro: 10 milioni più Zaza non bastano

Il Cagliari ha respinto l'offerta da 10 milioni più il cartellino di Simone Zaza che il Torino ha recapitato nei giorni scorsi in Sardegna per ottenere Joao Pedro. Il brasiliano è uno dei giocatori più in vista della formazione sarda dopo i 16 gol messi a segno in stagione ma il presidente Giulini non ha intenzione di liberarlo a cuor leggero. Se dovesse partire, lo farebbe solo per una cifra ben più alta e nel caso in cui non dovesse arrivare l'offerta giudicata all'altezza, resterebbe ovviamente in rossoblu visto anche il contratto con la scadenza fissata nel 2023. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.