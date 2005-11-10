Cagliari, Rodriguez: "Un orgoglio l'esordio in Nazionale, continuiamo con umiltà"
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 20:33Serie A
autore Paolo Lora Lamia
11.10.2026 20:33Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il difensore del Cagliari Juan Rodriguez ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 6^ giornata di Serie A.
L'esordio in Nazionale?
"Molto contento, un orgoglio per me".
Come hai ritrovato il gruppo?
"Partita difficile, lo sappiamo ma anche che siamo una squadra forte. Dobbiamo continuare così, con umiltà".
Altre notizie Serie A
Oggi
20:56 Serie A
Lazio, Gattuso rivela: "Oggi volevo far giocare dal primo minuto Doekhi e Diogo Leite"
20:41 Serie A
Al Milan non basta Rabiot. Il francese: "Due punti persi, non si può prendere gol da corner"
20:40 Serie A
Sassuolo-Milan 1-1, Van der Brempt: "Abbiamo giocato bene e ci sono margini per crescere"
20:37 Serie A
Milan fermato dal Sassuolo, amaro Amorim: "Dopo il vantaggio dovevamo controllare meglio"
20:36 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, Aquilani: "Sono soddisfatto. Gol annullato a Thorstvedt? Perché non ha lasciato correre?"