Quando il calcio incontra il cinema: Juve-Lazio e le lezioni di romanesco di Rocco Schiavone

La Lazio vola in Serie A col successo sul campo della Juventus. Era dal 2017 che i biancocelesti non espugnavano lo Stadium mentre un risultato così rotondo (0-3) non si verificava dal 1995. Motivo in più per festeggiare per i tifosi biancocelesti.

Rocco Schiavone e Juve-Lazio per insegnare il romanesco

Simpatica la celebrazione del club attraverso i propri canali social. Con citazione di un certo livello: l'account Instagram della Lazio posta un estratto della popolare serie TV "Rocco Schiavone". Nell'occasione il protagonista che dà il nome alla serie, interpretato da Marco Giallini, è un vicequestore romano che è stato trasferito per lavoro ad Aosta e insegna ai sottoposti i rudimenti del romanesco, tra cui le famigerate e colorite esclamazioni. Usando proprio l'esempio di un'ipotetica vittoria della Lazio sul campo della Juventus:

Schiavone: "Allora, ricominciamo, vediamo se ve siete imparati: la Lazio ha vinto a Torino con la Juve, che me dite?"

Sottoposti: "Mecojoni?"

Schiavone: "Mecojoni!Che è una cosa che non è così frequente che succeda..."

L'impossibile vittoria del Catania e Lino Banfi miliardario

Casi come quello di Juventus-Lazio non sono un unicum nel connubbio calcio e cinema: celebre la scena del film del 1983 "Al bar dello Sport" con Lino Banfi, divenuto miliardario al Totocalcio grazie alla vittoria del Catania sul campo della Juventus (1-2, gol di Cantarutti). Uno scenario all'epoca dei fatti che sembrava irrealizzabile, ma che si verificherà nel 2009 quando gli etnei con Sinisa Mihajlovic in panchina espugnarono l'Olimpico di Torino proprio per 1-2 con le reti di Jorge Martinez e Mariano Izco.

Il rischio di Aldo, Giovanni e Giacomo in Inter-Cagliari

Anni dopo il celeberrimo "Tre uomini e una gamba" che lanciò la carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo. E il famoso scambio di battute tra Giovanni e Aldo: "Tu hai mai rischiato?" "Una volta... una volta ho messo 2 fisso a Inter-Cagliari". Scenario che si verificherà il 28 settembre 2014 con i sardi che espugnarono San Siro per 1-4, con tripletta di Albin Ekdal. E due anni dopo, 1-2. E chi ha rischiato all'epoca può aver incassato una bella cifra.