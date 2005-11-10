Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 ottobre

UDINESE, RUNJAIC A RISCHIO ESONERO: SPUNTA PIOLI. IL PISA HA UN NUOVO PRESIDENTE: A SORPRESA È DAMIEN COMOLLI. MILAN, A GENNAIO RINFORZO IN DIFESA E KROSCHE SI AVVICINA AL CLUB ROSSONERO. ALLEGRI E SPALLETTI SOTTO OSSERVAZIONE.

La panchina di Kosta Runjaic è a rischio, con l'Udinese reduce da un pesante k.o. casalingo contro il Lecce e ora penultimo con un solo punto di vantaggio sul Venezia. Già circolano i nomi dei possibili sostituti, con l'ultimo a sorpresa: Stefano Pioli. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, si registra un sondaggio nei suoi confronti. 60 anni, Pioli è reduce dalla parentesi infelice alla Fiorentina. Curiosamente la panchina di Runjaic potrebbe dipendere da un'ex squadra del tecnico parmigiano, ossia il Milan.

Annuncio a sorpresa del Pisa, che con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha comunicato che l'ex Juventus Damien Comolli è il nuovo presidente e amministratore delegato dei toscani.

Mancano oltre due mesi all'inizio della campagna invernale di riparazione ma le varie squadre di Serie A, e non solo, stanno già studiando le prime mosse per non farsi trovare impreparate e regalarsi quei rinforzi utili per la seconda parte di stagione. Tra queste c'è anche il Milan di Ruben Amorim, reduce da un inizio di stagione incoraggiante nonostante qualche difficoltà e che ha individuato nella difesa il reparto che necessita il maggior intervento. Gonçalo Inacio è il primo obiettivo ma, nel caso non dovesse essere raggiungibile, ecco che potrebbe concretizzarsi la pista Daniele Ghilardi della Roma.

Intanto Si fa sempre più concreta la possibilità di un arrivo di Markus Krosche al Milan. Dopo le dimissioni ufficiali dall'Eintracht di Francoforte arrivate nella giornata di ieri, infatti, si sono di subito intensificati nuovamente i contatti con club rossonero, che già a giugno lo aveva individuato - assieme assieme al CT dell'Austria Ralf Rangnick - come profilo ideale per implementare l'organigramma agli ordini di Cardinale.

Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, due facce della stessa medaglia. Juventus e Napoli fanno fatica e i due tecnici sono ovviamente sotto esame: da qui alla sosta tutte le partite potranno essere decisive, anche perché il distacco dalla vetta della classifica è già enorme.

ICARDI VUOLE TORNARE MA ANCORA NESSUNA TRATTATIVA VERA. IL NEWCASTLE NON ESONERA JAISSLE, SANNINO LASCIA IL BELLINZONA. EINTRACHT, AL POSTO DI KROSCHE ARRIVA SPYCHER. IL BARCELLONA PENSA A LISANDRO MARTINEZ

Il futuro di Mauro Icardi resta ancora tutto da scrivere. L’attaccante argentino, classe 1993, è senza squadra da oltre cento giorni dopo la fine del suo rapporto con il Galatasaray, terminato lo scorso 30 giugno. Nonostante diversi sondaggi ricevuti nelle ultime settimane, l’ex centravanti di Inter e Paris Saint-Germain non ha ancora trovato una proposta concreta per ripartire. Diversi club europei avrebbero infatti monitorato la situazione senza però affondare il colpo: tra questi figurano Tottenham, PAOK Salonicco, Elche, Everton, Real Betis, Besiktas e Benfica. Anche in Sudamerica non mancano le pretendenti, con Atletico Mineiro e San Paolo.

I vertici del Newcastle United sono pronti a concedere a Matthias Jaissle il tempo necessario per invertire la rotta dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Nonostante la crescente insofferenza dei tifosi, la dirigenza dei Magpies aveva già preventivato una fase di transizione a seguito delle importanti cessioni estive e resta saldamente schierata al fianco del tecnico tedesco e della sua visione a lungo termine.

Il 22 settembre era stato chiamato alla guida del Bellinzona, in Svizzera, ma dopo neppure un mese si conclude l'avventura di mister Giuseppe Sannino sulla panchina della compagine ticinese. La decisione è maturata attraverso un confronto sereno e nel pieno rispetto reciproco, tenendo conto anche della volontà del mister di dare priorità a esigenze personali e familiari. La Società ha accolto con comprensione questa scelta, riconoscendo l’importanza di tali motivazioni.

È Christoph Spycher il primo candidato per prendere il posto di Markus Krosche, fresco di addio alla direzione sportiva dell'Eintracht Francoforte. Lo svizzero è dal 2014 dirigente, sotto più vesti, dello Young Boys ma è stato già giocatore del club tedesco per 5 stagioni.

Il Barcellona monitora con grande attenzione la situazione di Lisandro Martínez e potrebbe tentare l'affondo a parametro zero nel 2027. È quanto rivelato da Sky Sport, che ha fatto oggi il punto sul futuro del difensore: arrivato a Manchester nel 2022 e laureatosi campione del mondo con l'Argentina in Qatar, il futuro di Martínez in Premier League resta ora tutto da scrivere.