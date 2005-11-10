Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 ottobre

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 01:00Serie A
20.10.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
Foto
© foto di www.imagephotoagency.it

UDINESE, RUNJAIC A RISCHIO ESONERO: SPUNTA PIOLI. IL PISA HA UN NUOVO PRESIDENTE: A SORPRESA È DAMIEN COMOLLI. MILAN, A GENNAIO RINFORZO IN DIFESA E KROSCHE SI AVVICINA AL CLUB ROSSONERO. ALLEGRI E SPALLETTI SOTTO OSSERVAZIONE.

La panchina di Kosta Runjaic è a rischio, con l'Udinese reduce da un pesante k.o. casalingo contro il Lecce e ora penultimo con un solo punto di vantaggio sul Venezia. Già circolano i nomi dei possibili sostituti, con l'ultimo a sorpresa: Stefano Pioli. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, si registra un sondaggio nei suoi confronti. 60 anni, Pioli è reduce dalla parentesi infelice alla Fiorentina. Curiosamente la panchina di Runjaic potrebbe dipendere da un'ex squadra del tecnico parmigiano, ossia il Milan.

Annuncio a sorpresa del Pisa, che con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha comunicato che l'ex Juventus Damien Comolli è il nuovo presidente e amministratore delegato dei toscani.

Mancano oltre due mesi all'inizio della campagna invernale di riparazione ma le varie squadre di Serie A, e non solo, stanno già studiando le prime mosse per non farsi trovare impreparate e regalarsi quei rinforzi utili per la seconda parte di stagione. Tra queste c'è anche il Milan di Ruben Amorim, reduce da un inizio di stagione incoraggiante nonostante qualche difficoltà e che ha individuato nella difesa il reparto che necessita il maggior intervento. Gonçalo Inacio è il primo obiettivo ma, nel caso non dovesse essere raggiungibile, ecco che potrebbe concretizzarsi la pista Daniele Ghilardi della Roma.
Intanto Si fa sempre più concreta la possibilità di un arrivo di Markus Krosche al Milan. Dopo le dimissioni ufficiali dall'Eintracht di Francoforte arrivate nella giornata di ieri, infatti, si sono di subito intensificati nuovamente i contatti con club rossonero, che già a giugno lo aveva individuato - assieme assieme al CT dell'Austria Ralf Rangnick - come profilo ideale per implementare l'organigramma agli ordini di Cardinale.

Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, due facce della stessa medaglia. Juventus e Napoli fanno fatica e i due tecnici sono ovviamente sotto esame: da qui alla sosta tutte le partite potranno essere decisive, anche perché il distacco dalla vetta della classifica è già enorme.

ICARDI VUOLE TORNARE MA ANCORA NESSUNA TRATTATIVA VERA. IL NEWCASTLE NON ESONERA JAISSLE, SANNINO LASCIA IL BELLINZONA. EINTRACHT, AL POSTO DI KROSCHE ARRIVA SPYCHER. IL BARCELLONA PENSA A LISANDRO MARTINEZ

Il futuro di Mauro Icardi resta ancora tutto da scrivere. L’attaccante argentino, classe 1993, è senza squadra da oltre cento giorni dopo la fine del suo rapporto con il Galatasaray, terminato lo scorso 30 giugno. Nonostante diversi sondaggi ricevuti nelle ultime settimane, l’ex centravanti di Inter e Paris Saint-Germain non ha ancora trovato una proposta concreta per ripartire. Diversi club europei avrebbero infatti monitorato la situazione senza però affondare il colpo: tra questi figurano Tottenham, PAOK Salonicco, Elche, Everton, Real Betis, Besiktas e Benfica. Anche in Sudamerica non mancano le pretendenti, con Atletico Mineiro e San Paolo.

I vertici del Newcastle United sono pronti a concedere a Matthias Jaissle il tempo necessario per invertire la rotta dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Nonostante la crescente insofferenza dei tifosi, la dirigenza dei Magpies aveva già preventivato una fase di transizione a seguito delle importanti cessioni estive e resta saldamente schierata al fianco del tecnico tedesco e della sua visione a lungo termine.

Il 22 settembre era stato chiamato alla guida del Bellinzona, in Svizzera, ma dopo neppure un mese si conclude l'avventura di mister Giuseppe Sannino sulla panchina della compagine ticinese. La decisione è maturata attraverso un confronto sereno e nel pieno rispetto reciproco, tenendo conto anche della volontà del mister di dare priorità a esigenze personali e familiari. La Società ha accolto con comprensione questa scelta, riconoscendo l’importanza di tali motivazioni.

È Christoph Spycher il primo candidato per prendere il posto di Markus Krosche, fresco di addio alla direzione sportiva dell'Eintracht Francoforte. Lo svizzero è dal 2014 dirigente, sotto più vesti, dello Young Boys ma è stato già giocatore del club tedesco per 5 stagioni.

Il Barcellona monitora con grande attenzione la situazione di Lisandro Martínez e potrebbe tentare l'affondo a parametro zero nel 2027. È quanto rivelato da Sky Sport, che ha fatto oggi il punto sul futuro del difensore: arrivato a Manchester nel 2022 e laureatosi campione del mondo con l'Argentina in Qatar, il futuro di Martínez in Premier League resta ora tutto da scrivere.

Articoli correlati

Immagine news 1
Ludi: "A Como nel 2019 non c'era niente. Fabregas predestinato già quando giocava"
Immagine news 2
Suwarso: "Un giorno esisterà un Como con tutti giocatori italiani, idealmente lombardi"
Immagine news 3
Liberali: "Il Como non guarda molto all'età. Qua tanti giovani che possono crescere"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
01:00 Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 ottobre
Immagine news 2
00:30 Serie A
Crisi Udinese, Ekkelenkamp: "Nessuno di noi si aspettava questa situazione..."
Immagine news 3
00:23 Serie A
Ludi: "A Como nel 2019 non c'era niente. Fabregas predestinato già quando giocava"
Immagine news 4
00:15 Serie A
Torino, Perri: "Contento del clean sheet, è un lavoro di squadra"
Immagine news 5
00:08 Serie A
Torino, Simeone: "Quando uno si allena il gol poi arriva. Spero di farlo capire ai miei compagni"
Immagine news 6
00:04 Serie A
Behrami: "De Bruyne può lamentarsi ogni giorno, a cominciare dal centro sportivo del Napoli"
Ieri
Immagine news 7
23:59 Serie A
Suwarso: "Un giorno esisterà un Como con tutti giocatori italiani, idealmente lombardi"
Immagine news 8
23:54 Serie A
Torino, Abate: "Sono contento per Simeone. Si vede che tutti lottano per la maglia"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Allenatore inadeguato a chi? Tre storie di riscatto nelle prime sette giornate di Serie A. Ma anche tre 'fine carriera' da salvare: le strane parabole dei tecnici di Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A: i risultati della 7ª giornata, la classifica, il prossimo turno e i marcatori
Immagine top news n.1 Il Bodo a Napoli, primo dei due esami decisivi per Allegri. Va di nuovo ko Alisson Santos
Immagine top news n.2 Spalletti è in bilico e bisticcia con Bremer in pubblico. E la Juventus perde anche Conceicao
Immagine top news n.3 Parma, Gilardino: "Approccio una mia responsabilità. Subito mentalmente i gol iniziali"
Immagine top news n.4 Parma-Torino 0-3, le pagelle: Simeone straripante. Male la difesa crociata
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Torino aggancia il Napoli. Parma penultimo
Immagine top news n.6 Zero minuti con l'Italia ma Mancini ci aveva visto lungo: così Kouadio si è preso il Monza
Immagine top news n.7 Monza-Cagliari 4-0, le pagelle: Varela man of the match, difesa rossoblu da incubo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.2 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.3 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Allegri e Spalletti, è crisi nera: chi rischia di più? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Orlando duro su Allegri: “Non gli interessa l’esonero, sarebbe contento di tornare ai cavalli”
Immagine news Altre Notizie n.3 Fiorentina, Baiano: "Che senso ha cambiare sempre formazione? Squadra squilibrata"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 ottobre
Immagine box news Serie A Crisi Udinese, Ekkelenkamp: "Nessuno di noi si aspettava questa situazione..."
Immagine box news Serie A Ludi: "A Como nel 2019 non c'era niente. Fabregas predestinato già quando giocava"
Immagine box news Serie A Torino, Perri: "Contento del clean sheet, è un lavoro di squadra"
Immagine box news Serie A Torino, Simeone: "Quando uno si allena il gol poi arriva. Spero di farlo capire ai miei compagni"
Immagine box news Serie A Behrami: "De Bruyne può lamentarsi ogni giorno, a cominciare dal centro sportivo del Napoli"
Serie B
Immagine box news Serie B Vicenza, Pietrelli: "Siamo una squadra forte, ma dobbiamo andare sempre al 100%"
Immagine box news Serie B Padova, Banzato conferma la fiducia a Calabro: "Al momento non pensiamo all'esonero"
Immagine box news Serie B Avellino, apprensione per Simic: colpo alla caviglia, ma non dovrebbe essere grave
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Corradi esonerato dalla Sampdoria
Immagine box news Serie B Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 7ª giornata: Galloppa in vetta, ultimo Corradi
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori attaccanti dopo la 7ª giornata: Belotti davanti a tutti
Serie C
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini a rischio esonero dopo il ko con la Giana Erminio
Immagine box news Serie C Casarano, scelto Luciano Zauri per il dopo Di Bari: contratto fino al 2027
Immagine box news Serie C Serie C, si è chiusa la decima giornata: Union Brescia ko, il Cittadella vince e va in fuga
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine box news Serie C Da Lunghi a Scotto, il punto sull'infermeria della Torres dopo dieci giornate di campionato
Immagine box news Serie C Braglia si autoflagella? Il Gubbio non decolla: "Capire le cose in fretta, sennò la mia presenza è inutile"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
20 ottobre 2013, poker della Fiorentina alla Juventus in un tempo. Prima sconfitta per Conte
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi