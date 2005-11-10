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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 ottobre

Tommaso Bonan
autore
Tommaso Bonan
Oggi alle 01:00Serie A
22.10.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

NOA LANG PUÒ TORNARE IN OLANDA, POSSIBILE RINNOVO CON LA LAZIO PER FLORIANI MUSSOLINI. IL MILAN (E NON SOLO) SU REGGIANI. LE ULTIME SULLA JUVENTUS IN VISTA DI GENNAIO

Noa Lang viaggia verso un ritorno in Olanda? Per il mercato invernale mancano ancora due mesi, ma l'esterno di proprietà del Napoli potrebbe salutare in qualsiasi caso, sebbene Massimiliano Allegri lo abbia utilizzato già in sei gare di questa stagione. Il rischio è quello di arrivare a un nuovo addio dopo un periodo italiano che, nel complesso, non ha mantenuto le aspettative. L'ipotesi di salutare nuovamente l'Italia, dunque, è sul tavolo. Per il Napoli sarà fondamentale valutare le offerte e capire se esistano le condizioni per recuperare l'investimento fatto sul giocatore. Per Lang, invece, la priorità sarà trovare un contesto nel quale sentirsi centrale e ritrovare continuità. Quelli di Ajax e PSV sono nomi che riportano a un ambiente conosciuto: i primi erano già stati accostati al calciatore in estate, ma non avevano intenzione di spendere circa 25 milioni. Invece il club di Eindhoven lo ha già avuto alle sue dipendenze prima di andare proprio in azzurro.

Romano Floriani Mussolini è fra le rivelazioni della Lazio capolista d'inizio stagione. L'esterno destro sta giocando con continuità, titolare in 6 delle prime 7 partite di campionato. E con un rendimento sempre molto alto. Il giocatore poteva finire all'Empoli in prestito in questa sessione di mercato, tuttavia Gattuso ha bloccato il trasferimento intuendo come il giocatore potesse fare al caso suo. Al punto che il club è pronto a premiarlo: sono già in corso le trattative per il rinnovo di contratto fino al 2029, ossia allungando di un anno il suo accordo con i biancocelesti. Con adeguamento salariale.

"Mi seguivano tanti club ma valutando tutte le possibilità abbiamo capito che il Borussia Dortmund era il progetto migliore". Parlava così Luca Reggiani della scelta giallonera dopo il discusso addio al Sassuolo. I tedeschi ci hanno puntato forte, al netto delle questioni politiche dietro al suo trasferimento, e dopo la fascia da capitano della seconda squadra lo scorso anno è arrivata la consacrazione fra i big. Da lì ecco anche il rinnovo con adeguamento salariale, con firma fino al 2029. Ma quest'anno il centrale azzurro classe 2008 è finito indietro nelle gerarchie, fagocitato dall'esplosione dell'ultimo arrivato Joane Gadou. E allora la questione futuro torna di moda, col Milan che è in prima fila già per il mercato di gennaio. Con l'eventuale arrivo di Krosche come nuovo ds, ma pure senza. Reggiani piace e piace a prescindere. Per il Milan il problema potrebbe essere la concorrenza forte, più che il prezzo del cartellino. Perché in Italia, già dalla scorsa estate, Reggiani piace eccome. Del Milan abbiamo detto. Ma nei mesi scorsi ci aveva provato anche la Roma su idea di Gasperini, prima dell'arrivo di Kourielakis. L'Inter potrebbe tornare a pensarci, viste le titubanze di Akanji e i problemi fisici di Stones e Pavard. E la Juventus a gennaio potrebbe andare ad investire anche sulla difesa.

La Juventus si sta già muovendo per intervenire nel mercato di gennaio. È chiaro che in casa bianconera tutti si aspettavano di più dal tandem Kolo Muani Woltemade. L’investimento sul francese è stato importante ma il rendimento non all’altezza. E lo stesso vale per il tedesco. Per questo la Juventus sta valutando il da farsi già nel mercato di gennaio. Una punta centrale molto forte che piace tanto è sicuramente Balogun. Tutto dipenderà dalla richiesta del Monaco. Per prenderlo i bianconeri però dovranno presentare un’offerta molto alta. Toccherà alla proprietà dare il via libera all’eventuale operazione. L’altra soluzione, più economica, è rappresentata da Sorloth, che l’Atletico Madrid potrebbe anche far partire in prestito.

MARIO RUI RIPARTE DALLA TERZA DIVISIONE PORTOGHESE. NONOSTANTE IL GRAVE INFORTUNIO, VANNO AVANTI LE TRATTATIVE TRA PSG E KVARATSKHELIA PER IL RINNOVO

Mario Rui riparte dalla terza serie portoghese. L'ex difensore del Napoli, 35 anni, è infatti un nuovo acquisto del Belenenses, con cui ha firmato fino a fine stagione.

Il PSG ha intenzione di proseguire le trattative per il rinnovo del contratto di Kvicha Kvaratskhelia, già avviate nelle scorse settimane: la volontà della società è quella di estendere l’accordo con l'esterno georgiano - che ieri ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - fino al 2032.

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