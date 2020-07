Callejon 'gratis' al Napoli fino a fine agosto. Gattuso: "Non poteva che chiudere così"

"José ha scritto pagine importanti per questo club, sette anni importanti e doveva chiudere in questo modo qui, non poteva chiudere in maniera diversa". Parole e pensieri di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che ha così commentato il momento di José Callejon, calciatore in scadenza di contratto che quasi certamente andrà via a fine stagione. L'attaccante spagnolo ha accettato di giocare gratis questi due mesi, nonostante fosse a scadenza. "Per un allenatore - ha detto - avere giocatori così è molto importante".

A breve l'intervista completa di Gennaro Gattuso