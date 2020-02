vedi letture

Cambia la Roma ma non il risultato: Fonseca in crisi

Roma-Champions, ora si fa dura. Lo scontro diretto al Gewiss Stadium se lo aggiudica l’Atalanta, che va sotto nel primo tempo e poi la ribalta con la solita grinta e qualità, costringendo i giallorossi alla terza sconfitta consecutiva. Il gol romanista lo segna Dzeko, bravo a sfruttare un’indecisione di Palomino sul finale dei primi 45 minuti. Poi, proprio il difensore, rimette il risultato in parità. Il gol vittoria per la Dea lo segna Pasalic (entrato da pochi secondi) con un destro a giro che non lascia scampo a Pau Lopez. L’Atalanta scappa a +6. Sei come le sconfitte della Roma nel 2020.

BUONA ROMA– Mancini a centrocampo e Bruno Peres dal primo minuto. Queste le scelte di Fonseca, che schiera la sua Roma con un 4-1-4-1 aggressivo sin dai primi secondi di gioco. L’approccio dei giallorossi ieri è quello giusto, ma la prima occasione da rete ce l’hanno in padroni di casa con Gomez, che lanciato in contropiede si fa ipnotizzare da Pau Lopez, bravissimo in uscita bassa a chiudere lo specchio della porta al Papu. Al 20’ Kluivert parte in contropiede lasciando sul posto Djimsiti, la palla arriva sui piedi di Mkhitaryan ma il suo tiro da fuori è murato. Sullo sviluppo dell’azione riceve Perotti a sinistra, El Monito si accentra e incrocia col destro, ma non trova la porta. I gialli a Mancini e Mkhitaryan complicano un po’ il lavoro in pressione della Roma.

QUARTO D’ORA NERO– Nessun cambio durante l’intervallo. Dopo 3’ Mkhitaryan cerca Dzeko in mezzo con un cross, stavolta è bravo Palomino a chiudere. Il difensore si riscatta ulteriormente un minuto più tardi firmando il gol del pareggio. Calcio d’angolo battuto da Gomez, Djimsiti salta indisturbato e prolunga sul secondo palo, Spinazzola si addormenta e perde Palomino, che taglia alle sue spalle e spedisce in porta. La Roma accusa il colpo e l’Atalanta sfiora subito il raddoppio con de Roon, che tira da fuori e viene fermato da una deviazione decisiva della difesa. Al 59’ Gasperini leva Zapata, annullato da Smalling, e inserisce Pasalic. E’ la mossa decisiva. Pochi secondi dopo Pellegrini sbaglia un appoggio, la palla arriva all’ex Milan che con il destro a giro trova l’incrocio e batte Pau Lopez. Match ribaltato.

ALTRA SCONFITTA – Fonseca toglie Kluivert e manda in campo Perez. Poco più tardi esce Mancini, che lascia il posto all’escluso a sorpresa Veretout. Al 70’ Freuler si addormenta, Dzeko ha di nuovo l’occasione per colpire ma stavolta la difesa è brava a chiudere. La Roma piano piano sembra spegnersi, mentre la Dea gestisce il vantaggio. L’ultima mossa dei giallorossi è Villar al posto di Perotti. All’83’ ci prova Fazio di testa su calcio d’angolo, ma la palla finisce fuori. La squadra di Fonseca non riesce a reagire. L’ultima vera occasione arriva su punizione, ma lo schema per Dzeko non riesce ad andare a segno. Vince l’Atalanta 2-1 e la Roma perde la terza partita di seguito (non accadeva dal 2014). Un anno fa Di Francesco aveva due punti in più è un ottavo di Champions, ma poco dopo fu esonerato. Fonseca, per ora, si dice tranquillo e la società non lo mette in dubbio. Ora c’è il banco Europa League, ma una cosa è certa: la crisi continua anche scambiando l’ordine dei giocatori.