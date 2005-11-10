Il campo spiega chi sono i titolari della difesa del Milan. Cisse fra i 10 con più minuti

Il Milan che cerca ancora un'identità ben definita ha comunque già trovato diversi giocatori considerabili titolarissimi di Ruben Amorim, almeno osservando il minutaggio e l'impiego di questa prima parte di stagione fra campionato ed Europa League. Il tutto in attesa di vedere alzarsi il rendimento e il tempo di utilizzo di giocatori importanti come Hutchinson e Pulisic.

I difensori titolari sono scelti

Oltre a Mike Maignan, sempre titolare e mai sostituito, sono due i giocatori che hanno messo insieme 540 minuti stagionali, il massimo disponibile: sono Pavlovic e De Winter, segnale inequivocabile di come Amorim si fidi del belga e del serbo. Bene anche l'altro difensore arrivato in estate, quel Mario Gila che ha giocato fin qui 476 minuti. Fra i più utilizzati ci sono Gonçalo Ramos e Chukwueze, col portoghese che ha fagocitato i minuti dell'attacco lasciando a Camarda solo spiccioli con 8 minuti giocati. Poco campo anche per Gabbia, soli 17 minuti complessivi, con Moreira che dopo l'ambientamento ha preso campo ma che fin qui ha messo insieme solo 160 minuti (con però 3 gol all'attivo).

I 10 più impiegati del Milan

1. Mike Maignan - 540 minuti

2. Koni De Winter - 540 minuti

3. Strahinja Pavlovic - 540 minuti

4. Goncalo Ramos - 535 minuti

5. Samuel Chukwueze - 476 minuti

6. Mario Gila - 476 minuti

7. Yunus Musah - 419 minuti

8. Adrien Rabiot - 323 minuti

9. Luka Modric - 311 minuti

10. Alphadjo Cisse - 288 minuti