Caos Conte, il retroscena di Tuttosport: esploso dopo le parole di Marotta

vedi letture

Tuttosport, nella sua edizione odierna, spiega che lo sfogo di Antonio Conte nasce dalla 'passerella' di Giuseppe Marotta. L'ad si era complimentato a microfoni accesi con tutti per il lavoro svolto e per il risultato ottenuto in campionato. Buone intenzioni che hanno fatto arrabbiare Conte ("oggi ho visto gente salire sul carro e secondo me tanta gente oggi sul carro non ci doveva salire"). Il punto è che l'ad ha fatto il bilancio aziendale ma Conte non ha gradito che a prendersi i meriti sia andato Marotta.