Caos Conte, la dirigenza dell'Inter è irritata ma no all'esonero immediato

E' scoppiato ufficialmente il caso Antonio Conte in casa Inter. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che la dirigenza nerazzurra è irritata dalle accuse dell'allenatore e non vuole altre alzate di testa. Il futuro è da scrivere, tra due giorni c'è l'Europa League e l'ipotesi esonero immediato non va considerato. Ma l'allenatore e il club adesso sono più che lontani.