Capello: "Cisse punta non so quanto possa rendere. Camarda? Non deve aver soddisfatto Amorim"

Fabio Capello, nel pre partita di Bournemouth-Milan su Sky Sport, parla delle scelte di Amorim. Il portoghese ha scelto di schierare Cisse centravanti e non Camarda:

“Camarda? Si vede che ha giocato una partita, non l’ha soddisfatto e l’ha fatto fuori. C’è questo Cisse che mi piace molto, in una posizione che non so quanto possa rendere. Ha qualità, visione di gioco. Non so se con un difensore che lo pressa costantemente possa esprimersi come ha fatto finora. È una formazione che a livello di centrocampo è tutta gente che porta palla e gioca corto. MI interessa vedere la partita, il Bournemouth è una squadra molto forte. Giocano bene, sono veloci. E il figlio di Kluivert mi piace molto”.