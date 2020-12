Capello: "Corsa a tre per lo Scudetto. Complimenti Milan, ora il pubblico si divertirebbe"

Corsa a tre per lo Scudetto, Milan, Inter e Juventus. E' il pensiero di Fabio Capello, che ai microfoni di 'Gr Parlamento' ha fatto il punto sulla corsa al vertice in Serie A dopo la 13esima giornata: "Per lo scudetto è una corsa a tre. Le squadre sono convinte della loro forza, hanno trovato un'identità e una quadratura. In casa Milan c'e' serenità, la mancanza del pubblico ha aiutato la squadra a crescere e ora i giocatori hanno più convinzione. Il pubblico di San Siro è molto esigente e mette in difficoltà chi non ha molta personalità. Ma adesso anche il pubblico si divertirebbe. Il Milan gioca bene, diverte e fa risultato. Ibrahimovic è stato fondamentale nel far crescere tutti quanti, la mentalità. Li ha supportati nel momento in cui è rimasto fuori. Vederlo stimolare i ragazzi è più che mai positivo, significa che è un piacere per lui insegnare e far vedere quello che ha imparato mettendolo a disposizione della squadra. E lui in campo fa la differenza. Ma grande merito va a Pioli".