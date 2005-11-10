Capello difende il Milan: "Non hanno mai smesso di lottare, vedo cose positive in questo ko"

Ospite negli studi di Sky, l'ex tecnico del Milan Fabio Capello ha commentato la pesante sconfitta dei rossoneri in Europa League contro il Bournemouth. L'analisi parte dagli errori difensivi, ma non manca uno sguardo positivo in vista del campionato.

"Il terzo gol preso dal Milan non esiste. La barriera non può aprirsi: se te la senti di stare in barriera, devi essere un muro, non una crepa. Il Milan non ha creato niente e ha avuto difficoltà a superare il centrocampo.

Tutti volevamo vedere Cisse: si è mosso tanto per cercare di aiutare, ma non riusciva a trattenere un pallone. Però da questa partita non si può giudicare, perché il Milan non è praticamente mai arrivato nell'area avversaria".

"Vedo cose positive in questa sconfitta"

Nonostante il risultato e le difficoltà mostrate in campo, Capello ha individuato anche alcuni aspetti incoraggianti in vista del prosieguo della stagione.

"Io vedo cose positive in questa sconfitta, perché i giocatori del Milan non hanno mai smesso di lottare. C'è qualcosa che sta crescendo dentro il Milan e, secondo me, possono fare grandi cose in campionato".