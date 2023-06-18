Daniel Uccellieri
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie e approfondimenti sui principali club e protagonisti del panorama nazionale, con particolare attenzione a Serie B e Serie C. Conduce inoltre la trasmissione “A Tutta C” su TMW Radio.
notizie di Daniel Uccellieri
Ieri
22:05Esclusiva TMWAntonelli: "Roma, punterei su Giuntoli per il dopo Massara. Mandragora resta alla Fiorentina"
21:19Esclusiva TMWLo Monaco: “Italia, troppe spese e pochi incassi. Proprietà USA? Più problemi che soluzioni”
21:04Esclusiva TMWPadova, Mirabelli: "Salvezza meritata. Crisi del calcio? Vedo solo corse alla poltrona"
19:49Esclusiva TMWCasarano, il ds Obbiettivo: "Playoff traguardo meritato. Mister Di Vito resta con noi"
19:34Esclusiva TMWIl sogno della Pianese continua. Birindelli: "Stagione oltre ogni immaginazione, ora la Juve NG"
domenica 3 maggio
sabato 2 maggio
venerdì 1 maggio
16:18Giovane arbitra aggredita, il Venaria: "Quanto avvenuto è un’offesa violenta alla nostra maglia"
15:57Serie B, i risultati all'intervallo: Venezia a 45 minuti dalla B, Bari avanti nello scontro diretto
14:26Live TMWDa Spezia-Venezia a Bari-Entella, le formazioni ufficiali della 37ª giornata di Serie B
11:33Arezzo si prepara ad un'altra serata di festa: prima la Supercoppa, poi i festeggiamenti per la B
giovedì 30 aprile
00:26Arsenal, Gyokeres dopo il pari con l'Atletico: "È solo il primo tempo, all'Emirates sarà diverso"
mercoledì 29 aprile
22:00Gravina torna a parlare. Il Milan pensa a Koné, la Juve torna su Kolo Muani: le top news delle 22
20:27Condò: "PSG-Bayern l'epifania del calcio offensivo. Atletico e Arsenal non seguono lo stesso copione...
20:23Di Canio su PSG-Bayern Monaco: "Quando hai quei giocatori davanti, come fa a chiuderti dietro?"
19:19Esclusiva TMWVado in C dopo quasi 80 anni, il ds Mancuso: "Obiettivo salvezza, ma senza smettere di sognare"
martedì 28 aprile
22:04Il Bari prepara la decisiva sfida con l'Entella: Esteves e Cistana a parte a scopo precauzionale
20:10Makélélé prima di PSG-Bayern: "Olise deve tanto a Kompany, lo ha aiutato a capire quanto è forte"
19:20Vado in C, il ds Mancuso: "Fatto un lavoro incredibile, firmerei per la salvezza all'ultima giornata...
18:41Padova, l'ex Bovo: "Il discorso salvezza va chiuso in casa. ko col Pescara complicherebbe tutto"
lunedì 27 aprile
21:04Avellino ai playoff? D'Agostino: "Destino nelle nostre mani. Parleremo del rinnovo di Ballardini"
19:49Trapani, Antonini: "Riavremo almeno 13 punti". Poi l'appello a Abodi: "Deve commissariare la FIGC"
18:37Esclusiva TMWSan Marino in Lega C di Nations, il CT: "Vogliosi di misurarci con realtà più forti"
domenica 26 aprile
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
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