Capello duro su Maignan: "Non è accettabile, come può fare un errore così?"

Il Milan cade pesantemente contro il Bournemouth: in terra inglese arriva un secco 3-0 nella terza gara della League Phase dell'Europa League. Un risultato che non lascia appello, arrivato a causa soprattutto di un inizio assai complicato degli uomini di Amorim, con due gol e un cartellino rosso arrivati già nella prima mezz'ora di gioco.

Dagli studi di Sky Sport l'ex allenatore rossonero, Fabio Capello, ha commentato in particolare proprio il rosso rimediato da capitan Mike Maignan. Queste le sue parole sull'inizio di gara del Diavolo e sul rosso: "Bisogna stare attenti a non commettere quegli errori. Non c’è ancora quella convinzione di essere così forti come potrebbero essere che ti porta a fare quegli sbagli", ha fatto notare. "Il primo rigore può succedere, ma Maignan non si può comprendere che possa commettere quell’errore e penalizzare la propria squadra: non è accettabile dai", ha aggiunto Capello.

E ancora: "Il terzo gol preso dal Milan non esiste. La barriera non può aprirsi: se te la senti di stare in barriera, devi essere un muro, non una crepa. Il Milan non ha creato niente e ha avuto difficoltà a superare il centrocampo".