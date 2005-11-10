Capello estasiato da Cisse: "Mi fa impazzire, ha il gol nel sangue. Una dote naturale"

"Molto bene il Milan (ma con l'asterisco), bene la Juventus, sebbene ancora prigioniera di problematiche che si trascinano da tempo, partita dopo partita". Comincia così Fabio Capello, ex allenatore di Real Madrid e non solo, nello sviscerare le prestazioni offerte da Milan e Juventus in Europa League nel ruolo di opinionista ormai. Entrambe le formazioni italiane vittoriose in trasferta contro Salisburgo (4-0) e Celta Vigo (2-1).

"Senz'altro la prestazione della squadra di Ruben Amorim si guadagna tutti gli elogi del caso. A cominciare dal grande protagonista, il "triplettista" Alphadjo Cisse, un talento giovane che mi fa impazzire", l'esaltazione di Capello nel fondo dedicato sulla Gazzetta dello Sport. Un momento per celebrare il 19enne rossonero, dopo i tre gol realizzati nel giro di 49' che fanno di lui il calciatore italiano più giovane ad essersi portato a casa il pallone in una partita europea: "Questo ragazzo non è una prima punta, ma ha il gol nel sangue perché sente quando c'è l'occasione, si piazza al punto giusto e colpisce. Una dote naturale", riconosce.

L'augurio finale per il classe 2006 di Treviso vuole essere, infine, un suggerimento per chi dovrà giudicarne il percorso stagionale: "Lasciamolo tranquillo e, soprattutto, non diamogli troppa responsabilità: è bravissimo, ma non può essere lui a risolvere tutti i problemi del Milan, che nel frattempo ha ritrovato pure il gol di Gonçalo Ramos", la conclusione di Capello.