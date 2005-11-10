Duro scontro tra capitani, Di Lorenzo vs Bruscolotti: "Io a 75 anni non sparerò sul Napoli"

Dallo storico capitano degli Scudetti di Maradona all'uomo che ha indossato la fascia nei due titoli dell'era De Laurentiis. È durissimo il botta e risposta tra Giuseppe Bruscolotti e Giovanni Di Lorenzo sul momento del Napoli e sulla leadership all'interno dello spogliatoio. Bruscolotti ha indicato nella partenza di Lukaku una perdita pesante anche sotto il profilo caratteriale: "Secondo me la partenza di Lukaku non ci voleva, perché era un uomo di carisma e allo spogliatoio serviva. Io De Bruyne lo vedo, è uno dei tanti a cui non frega niente".

Bruscolotti attacca Di Lorenzo: "Sul campo è bravo, per il resto è poca roba"

L'affondo più pesante di Bruscolotti è però rivolto proprio all'attuale capitano del Napoli. L'ex difensore, analizzando quella che considera una carenza di personalità all'interno dello spogliatoio, ha aggiunto: "Lo stesso capitano, Di Lorenzo, è bravo sul campo - dice a SpazioNapoli - ma per il resto è poca roba". Parole molto dure, soprattutto perché pronunciate da uno dei simboli della storia azzurra e da chi ha indossato a lungo quella stessa fascia. Una critica che non è passata inosservata e che ha provocato la reazione immediata del diretto interessato.

Di Lorenzo replica a Bruscolotti: "Da ex capitano non sparerò a zero sullo spogliatoio"

Attraverso i propri account social, Di Lorenzo ha risposto direttamente a Bruscolotti senza nascondere il proprio disappunto: "Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall'esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio caro Bruscolotti". Una replica piccata che trasforma le considerazioni sul momento degli azzurri in un vero confronto a distanza tra due capitani appartenenti a epoche diverse della storia del Napoli.