Cardinale non soddisfatto del Milan: nel mirino la fase offensiva e palle inattive

Gerry Cardinale ha seguito la sesta partita di campionato su sei del suo Milan dalla tribuna, ma, se contro il Lecce erano arrivati i gol e un commento davvero molto entusiasta, l'1-1 del Mapei non può averlo lasciato soddisfatto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, pare che il proprietario di Red Bird, fondo che controlla il club rossonero, non sia rimasto contento della proposta di gioco offensiva, con Goncalo Ramos poco coinvolto, della fase difensiva e del rendimento sulle palle inattive.

Il suo programma

Giovedì il Milan sfiderà in trasferta il Salisburgo in Europa League e Cardinale non sarà presente in Austria. Ora infatti tornerà negli Stati Uniti, mentre il prossimo viaggio in Italia è atteso per il prossimo weekend, quando gli uomini di Amorim saranno impegnato contro l'Atalanta a partire dalle 18. Quella sarà una partita assolutamente da non steccare per non peggiorare ulteriormente la classifica.