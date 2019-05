Caressa sul successore di Allegri alla Juve: "Attenzione a De Zerbi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha commentato attraverso l'emittente satellitare l'addio tra la Juventus e Max Allegri. "C'è da considerare che la Juve è una Società quotata in borsa. Non deve sorprendere il fatto che, dopo l'eliminazione feroce contro l'Ajax, la società e l'azienda abbiano avuto il dovere nei confronti dei finanziatori di dire alcune cose in grado di dare stabilità. La Juve resta una azienda stabile, la cocente eliminazione non toglie il lavoro fatto in questi mesi. Interpreto in questo modo le dichiarazioni di Agnelli che confermava Allegri. In quel momento bisognava dare senso di continuità agli azionisti, poi è normale pianificare il futuro ed è stato deciso di farlo in un certo modo", le sue parole.

Sul successore di Allegri, Caressa ha poi lanciato un nome a sorpresa: "Alla fine potrebbe prendere il posto di Allegri un allenatore che fino a questo momento non è mai uscito: un nome a sorpresa che potrebbe essere De Zerbi, sarebbe una grossa responsabilità per la dirigenza bianconera ma il nome giusto potrebbe essere questo".

Quale futuro per Allegri? Caressa aggiunge: "Potrebbe restare fermo un anno, la squadra perfetta per lui sarebbe il Manchester United".