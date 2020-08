Caso Arthur a Barcellona: per il 53% dei tifosi blaugrana la colpa principale è della società

vedi letture

Il caso Arthur continua a farla da padrone a Barcellona. Il centrocampista brasiliano lunedì scorso ha puntato i piedi ed è restato in patria, senza presentarsi in città per la ripresa dei lavori in vista della Champions. Un "ammutinamento", del quale TMW vi ha raccontato da tempo le ragioni , che ha scatenato inevitabilmente l'ira del Barça a pochi giorni dalla sfida col Napoli.