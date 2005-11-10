Cassano boccia il Napoli di Allegri: "Faccio fatica a vedere gli azzurri tra le prime quattro"

Non basta il 3-0 contro il Frosinone per convincere Antonio Cassano sulle prospettive del Napoli di Massimiliano Allegri. Intervenuto a Viva el Futbol, l'ex attaccante ha evidenziato innanzitutto il valore dell'organico azzurro: "Il Napoli come rosa è la più forte del campionato dietro l'Inter. Non vedo altre squadre più forti". Le perplessità riguardano invece la proposta dell'allenatore: "Allegri è un allenatore di 60 anni, non dico che sia anziano ma già da 15 anni gioca così e non credo che alla sua età cambi. E quindi dico che faccio fatica a vedere il Napoli tra le prime quattro".

Cassano: "Vedo Inter, Milan e Juve. Attenzione al Como"

Cassano indica quindi le squadre che, a suo giudizio, hanno maggiori possibilità di occupare le prime posizioni: "Io vedo Inter, Milan e Juve, poi attenzione al Como". Nel ragionamento dell'ex calciatore non manca un passaggio sulla Roma, altra formazione che non lo convince pienamente: "Deve segnare sempre Malen perché Dybala ha segnato 3 gol in un anno". Per il Napoli, dunque, Cassano vede una contraddizione tra la qualità della rosa, considerata seconda soltanto a quella dell'Inter, e le difficoltà che prevede nella corsa alle prime quattro posizioni.