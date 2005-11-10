L'ex Milan Castillejo si ritira a 31 anni: "Ho vinto col club che sogna ogni bambino"

Samu Castillejo si ritira a soli 31 anni. L'ex esterno offensivo del Milan e del Sassuolo, attualmente svincolato dopo aver disputato le ultime due stagioni in Malesia con il Johor Darul Ta'zim, ha annunciato sui social la sua sofferta decisione di appendere gli scarpini al chiodo. Questo il suo messaggio diffuso con un video su Instagram:

L'addio al calcio di Castillejo

"Caro calcio, dopo un lungo cammino è arrivato il momento di dire addio. Non ho mai pensato che scrivere tutto ciò potesse essere così difficile. Per tutta la mia vita il calcio è stato molto più di una professione. È stata la mia passione, uno stile di vita e il sogno che avevo sin da bambino. Oggi ringrazio ognuna delle persone con cui ho condiviso un momento di questo bellissimo cammino: compagni, allenatori, lavoratori, club e tifosi. Molti di voi hanno un pezzetto del mio cuore: mi avete fatto crescere e migliorare come persona. Naturalmente grazie anche alla mia famiglia: vi devo tutto. Siete stati e siete il pilastro fondamentale della mia vita. Grazie per avermi accompagnato e consigliato in ogni passo, per insegnarmi che c'è sempre la persona prima del calciatore. Grazie calcio per avermi fatto vivere molto di più di quello che quel bambino innocente di Huelin sognava. Dal debutto nella mia squadra del cuore (Malaga, ndr) fino a diventare campione con il club per cui ogni bambino sogna di giocare (Milan, ndr). Dico addio orgoglioso, grato e felice: ho sempre provato a dare il meglio di me come calciatore e come persona".

Le due esperienze in Italia di Castillejo

Il classe 1995 ha deciso di salutare il calcio giocato dopo aver collezionato ben 330 presenze tra i professionisti. In Italia lo ricordiamo soprattutto per le esperienze con il Diavolo, dal 2018 al 2022, impreziosita dalla conquista dello scudetto con mister Stefano Pioli in panchina, e con il Sassuolo nella stagione 2023/24. Con la maglia rossonera ha collezionato 113 presenze, mettendo a referto 10 gol e 15 assist.