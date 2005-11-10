Il CEO dello Shakhtar verso la sfida con l'Inter: "In noi si identificano tutti gli ucraini"

Il CEO dello Shakhtar Donetsk, Sergey Palkin, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera contro l'Inter. E spiega cosa la squadra porterà in campo:

"La storia del calcio ucraino. Ora noi siamo l'Ucraina. Qui ci sono le sofferenze ma possiamo regalare qualche emozione positiva anche solo per 90'". E ancora: "Quando giochiamo in Champions tutto il nostro popolo fa il tifo per noi. Non importa di quale città tu sia, ora siamo come un unico grande club nel quale si identificano tutti gli ucraini".