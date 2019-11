Champions, Lautaro batte Dybala e Gomez: suo il gol più bello del turno

Foto twitter UEFA

E' di Lautaro Martinez il gol più bello dell'ultimo turno di Champions League. Il Toro, che ha realizzato la rete del definitivo 1-3 in Slavia Praga-Inter con un bel tiro al volo su assist di Lukaku, era in votazione con Paulo Dybala (Juventus), Alejandro Gomez (Atalanta) e Bender (Bayer Leverkusen) per il premio di rete più bella del 5° turno della fase a gironi ed è risultato il calciatore più votato.