Champions League, la classifica: Como prima italiana, Inter e Napoli in zona playoff
Michele Pavese
Quattro vittorie in quattro partite, pronto riscatto delle italiane in Champions League. Dopo Napoli e Roma, anche Como e Inter - in modi diversi - ottengono tre punti fondamentali nel loro percorso nella fase campionato. La classifica è dominata da Paris Saint-Germain e Aston Villa, a punteggio pieno insieme a Liverpool, Real Madrid e la sorpresa Betis.
Il Como è attualmente nono, tra Barcellona e Manchester City; la Roma è quindicesima, mentre Inter e Napoli sono rispettivamente al 21° e 22° posto. In coda c'è lo Slovan, già molto delicata la situazione di Lilla e Porto, allenati da Ancelotti jr. e Farioli.
La classifica aggiornata
1. PSG 9 (+9)
2. Aston Villa 9 (+9)
3. Liverpool 9 (+5)
4. Real Madrid 9 (+5)
5. Betis 9 (+3)
6. Stoccarda 7 (+5)
7. Arsenal 7 (+4)
8. Barcellona 6 (+5)
9. Como 6 (+5)
10. Manchester City 6 (+4)
11. Club Brugge 6 (+3)
12. Sporting 6 (+3)
13. Dortmund 6 (+1)
14. Bayern 5 (+5)
15. Roma 4 (+3)
16. Atletico Madrid 4 (+1)
17. Shakhtar 4 (+1)
18. PSV 4 (0)
19. Villarreal 3 (0)
20. Manchester Utd 3 (-1)
21. Inter 3 (-1)
22. Napoli 3 (-2)
23. Galatasaray 3 (-3)
24. LASK 3 (-3)
25. Sabah 3 (-3)
26. Feyenoord 3 (-4)
27. Lens 3 (-4)
28. Bodo/Glimt 3 (-5)
29. AEK 3 (-5)
30. RB Lipsia 3 (-5)
31. Fenerbahce 2 (-6)
32. Slavia Praga 1 (-3)
33. Viking 1 (-4)
34. Porto 0 (-4)
35. Lilla 0 (-6)
36. Slovan Bratislava 0 (-12)