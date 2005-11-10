Champions League, la classifica: Como prima italiana, Inter e Napoli in zona playoff

Quattro vittorie in quattro partite, pronto riscatto delle italiane in Champions League. Dopo Napoli e Roma, anche Como e Inter - in modi diversi - ottengono tre punti fondamentali nel loro percorso nella fase campionato. La classifica è dominata da Paris Saint-Germain e Aston Villa, a punteggio pieno insieme a Liverpool, Real Madrid e la sorpresa Betis.

Il Como è attualmente nono, tra Barcellona e Manchester City; la Roma è quindicesima, mentre Inter e Napoli sono rispettivamente al 21° e 22° posto. In coda c'è lo Slovan, già molto delicata la situazione di Lilla e Porto, allenati da Ancelotti jr. e Farioli.

La classifica aggiornata

1. PSG 9 (+9)

2. Aston Villa 9 (+9)

3. Liverpool 9 (+5)

4. Real Madrid 9 (+5)

5. Betis 9 (+3)

6. Stoccarda 7 (+5)

7. Arsenal 7 (+4)

8. Barcellona 6 (+5)

9. Como 6 (+5)

10. Manchester City 6 (+4)

11. Club Brugge 6 (+3)

12. Sporting 6 (+3)

13. Dortmund 6 (+1)

14. Bayern 5 (+5)

15. Roma 4 (+3)

16. Atletico Madrid 4 (+1)

17. Shakhtar 4 (+1)

18. PSV 4 (0)

19. Villarreal 3 (0)

20. Manchester Utd 3 (-1)

21. Inter 3 (-1)

22. Napoli 3 (-2)

23. Galatasaray 3 (-3)

24. LASK 3 (-3)

25. Sabah 3 (-3)

26. Feyenoord 3 (-4)

27. Lens 3 (-4)

28. Bodo/Glimt 3 (-5)

29. AEK 3 (-5)

30. RB Lipsia 3 (-5)

31. Fenerbahce 2 (-6)

32. Slavia Praga 1 (-3)

33. Viking 1 (-4)

34. Porto 0 (-4)

35. Lilla 0 (-6)

36. Slovan Bratislava 0 (-12)