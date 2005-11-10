Champions League, nella squadra della settimana ci sono tre giocatori di Serie A
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 18:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
22.10.2026 18:08Serie A
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La UEFA ha pubblicato la squadra della settimana, ossia il miglior undici della terza giornata della League Phase. Serie A grande protagonista con tre esponenti: Carlos Augusto per l'Inter, Nico Paz per il Como e Scott McTominay per il Napoli.
Questo il 3-5-2 scelto:
Sommer (Brugge)
Mbuyamba (LASK)
Geertruida (PSV Eindhoven)
Carlos Augusto (Inter)
Foden (Man City)
Nico Paz (Como)
Rice (Arsenal)
McTominay (Napoli)
Doué (Paris Saint-Germain)
Mbappé (Real Madrid)
Kane (Bayern Monaco)
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