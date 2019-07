Champions su Mediaset, c'è l'annuncio: 16 match l'anno per 2 stagioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Champions League torna su Mediaset. L’annuncio è di Pier Silvio Berlusconi in apertura della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della prossima stagione a Santa Margherita Ligure. Le reti del Biscione trasmetteranno la partita migliore del mercoledì per le prossime due stagioni. Un pacchetto di 16 incontri stagionali che si aprirà il 14 agosto con la finale di SuperCoppa Europea Liverpool-Chelsea in diretta dal Besiktas Park di Istanbul.