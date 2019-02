© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai taccuini di 'Marca', il capitano della Juventus Giorgio Chiellini s'è così espresso sul migliore difensore al mondo: "Sicuramente non sono io. L’Atletico ne ha uno di loro come Godin. Quando non c’è lui, l’Atletico cambia completamente. Lo seguo dai tempi del Villarreal, è l’anima di questo Atletico. Il migliore però credo sia Sergio Ramos. Difficilmente fa errori e se ne fa uno è perché hanno sbagliato anche altri. Penso che con Ramos non ci saremmo trovati avanti 3-0, non perché Varane, Nacho e Vallejo non siano bravi, ma perché Sergio Ramos è bravo anche a fare gioco".