Clasico antipasto del Pallone d'Oro: chi ne ha di più Barcellona e Real Madrid

Domani, 25 ottobre alle 21, il Clasico fra Barcellona e Real Madrid. Lunedì, 24 ore dopo al fischio d'inizio della sfida dello Spotify Camp Nou, l'assegnazione del Pallone d'Oro al London Palladium Theatre, a Londra. E nella sfida in terra catalana ci saranno alcuni dei principali candidati per la vittoria finale: su tutti, Lamine Yamal da un lato e Kylian Mbappé dall'altro.

Il Pallone d'Oro non viene vinto da giocatori di Barcellona o Real Madrid da tre edizioni: l'ultimo è stato Karim Benzema, nel 2022. Dunque, Kane o Messi permettendo, questa potrebbe essere la volta buona. E parliamo delle due squadre con il maggior numero di Palloni d'Oro nell'albo del premio: entrambe hanno visto 12 volte premiato un loro giocatore. Certo, si può discutere all'infinito sull'opportunità di considerare un club vincitore del premio quando compra un giocatore che viene eletto il migliore per ciò che ha fatto con un'altra squadra, come per esempio nel caso di Cannavaro nel 2006 o Ronaldo nel 2002, tanto per citarne un paio.

Ma tenendo per buoni i dati ufficiali, il Real Madrid vanta un totale di 8 giocatori diversi per 12 Palloni d'Oro, il Barcellona 6.

I Palloni d'Oro del Real Madrid:

Alfredo Di Stéfano (1957, 1959)

Raymond Kopa (1958)

Luka Modrić (2018)

Karim Benzema (2022)

Luís Figo (2000)

Ronaldo (2002)

Fabio Cannavaro (2006)

Cristiano Ronaldo (2013, 2014, 2016, 2017)

I Palloni d'Oro del Barcellona:

Luis Suárez (1960)

Johan Cruyff (1973, 1974)

Hristo Stoičkov (1994)

Rivaldo (1999)

Ronaldinho (2005)

Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)