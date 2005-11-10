Classifiche a confronto: +7 Inter, +11 Lazio! Solo una squadra peggio del Napoli

Classifiche a confronto: +7 Inter, +11 Lazio! Solo una squadra peggio del NapoliFocus TMW
Raimondo De Magistris
Classifiche a confronto al termine dell'ottava giornata di Serie A. Rispetto allo scorso campionato le due capoliste hanno un saldo decisamente positivo: l'Inter campione d'Italia un anno fa all'ottavo turno perse contro il Napoli e aveva quindici punti in classifica, ora invece è reduce dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina e ha sette punti in più. Viaggia al doppio della velocità la Lazio grazie all'arrivo di Gennaro Gattuso: 22 punti in classifica, undici in più rispetto alla scorsa stagione.
Sul gradino più basso del podio la Roma di Gasperini e il Milan di Amorim: i giallorossi a questo punto del campionato hanno esattamente gli stessi punti di un anno fa, i rossoneri uno in più. Saldo positivo anche per il Como di Fabregas, per la Juventus di Spalletti, per il Torino di Abate e per il Cagliari di Pisacane.
Crollo Napoli, peggio l'Udinese
Dal decimo posto in giù cominciano le note dolenti: disastroso avvio di stagione del Napoli di Allegri che viaggia con un meno sette, saldo negativo anche per l'Atalanta di Sarri: -2. In risalita il Bologna di Palladino, ma i rossoblù hanno comunque sei punti in meno rispetto alla Serie A 2025/26. La squadra col confronto peggiore è l'Udinese di Runjaic: ieri sesta sconfitta di fila per i friulani che hanno otto punti in meno dopo le prime otto giornate.
Il confronto con lo scorso campionato
Inter 22 punti (+7 punti rispetto alla Serie A2025/26 dopo otto partite)
Lazio 22 (+11)
Roma 18 (=)
Milan 18 (+1)
Como 17 (+4)
Frosinone 14 (in Serie B)
Juventus 14 (+2)
Torino 13 (+2)
Cagliari 13 (+4)
Napoli 11 (-7)
Atalanta 10 (-2)
Lecce 9 (+3)
Bologna 8 (-6)
Sassuolo 8 (-2)
Monza 7 (in Serie B)
Genoa 7 (+4)
Udinese 4 (-8)
Fiorentina 4 (=)
Parma 4 (-3)
Venezia 3 (in Serie B)