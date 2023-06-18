Raimondo De Magistris
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, dove segue quotidianamente l’attualità del calcio italiano con particolare attenzione a notizie e retroscena di calciomercato e Nazionale azzurra. Interviene inoltre come opinionista e ospite in programmi radiofonici sportivi, tra cui Radio Sportiva.
notizie di Raimondo De Magistris
Ieri
domenica 3 maggio
sabato 2 maggio
venerdì 1 maggio
giovedì 30 aprile
mercoledì 29 aprile
martedì 28 aprile
16:00Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi error...
lunedì 27 aprile
domenica 26 aprile
sabato 25 aprile
09:45TMWHojlund, Napoli fino al 2030: il riscatto del cartellino potrebbe scattare già contro il Como
venerdì 24 aprile
giovedì 23 aprile
mercoledì 22 aprile
martedì 21 aprile
16:009 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno ...
lunedì 20 aprile
domenica 19 aprile
sabato 18 aprile
venerdì 17 aprile
giovedì 16 aprile
martedì 14 aprile
16:00Sta tornando una Juventus credibile anche per il titolo: ora c'è un solo errore da evitare. Malagò s...
lunedì 13 aprile
domenica 12 aprile
sabato 11 aprile
giovedì 9 aprile
mercoledì 8 aprile
martedì 7 aprile
16:00In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ...
08:26Focus TMWClassifiche a confronto: il Napoli e altre due squadre con gli stessi punti di un anno fa
lunedì 6 aprile
venerdì 3 aprile
09:20Esclusiva TMWGli allenatori, lo ius soli, i costi. Le vere riforme che servono al calcio italiano di base
giovedì 2 aprile
mercoledì 1 aprile
01:27TMWGattuso e Gravina, ma che partita avete visto? Nove tiri dell'Italia contro i 30 della Bosnia
martedì 31 marzo
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
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