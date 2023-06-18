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Raimondo De Magistris

Raimondo De MagistrisGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, dove segue quotidianamente l’attualità del calcio italiano con particolare attenzione a notizie e retroscena di calciomercato e Nazionale azzurra. Interviene inoltre come opinionista e ospite in programmi radiofonici sportivi, tra cui Radio Sportiva.
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notizie di Raimondo De Magistris
Ieri
12:40TMWLaurienté, l'annata della consacrazione. Dopo che Carnevali l'aveva già venduto
12:10TMWNkunku e Jashari i due grandi flop del mercato del Milan (che non ha scelto Allegri)
11:26TMWProcesso ad Allegri ma il contratto è dalla sua parte. Soprattutto con la Champions...
10:35TMWE siamo a tre: c'è un nuova generazione di allenatori vincenti in giro per l'Europa
10:05TMWLuciano Spalletti e il nuovo richiamo al mercato: un rinnovo e un leader per la Juve
domenica 3 maggio
09:38TMWNapoli, da Lucca a Cajuste: il punto sui giocatori ceduti in prestito con diritto di riscatto
sabato 2 maggio
16:15TMWCajuste saluta il Napoli? C'è la promozione dell'Ipswich. Anche se per McKenna...
venerdì 1 maggio
08:10TMWRicordate Armando Broja? Al Burnley non ha funzionato: piace a Parma e Udinese
giovedì 30 aprile
15:38TMWLindstrom, col Wolfsburg è andata anche peggio. Tornerà al Napoli (poi il 3° prestito?)
12:50TMWDavid, ritorno in Ligue 1 difficile causa ingaggio. Può essere un'idea del Fenerbahce
12:05TMWAlle big serve un bomber? C'è anche Pavlidis, sarà l'estate dell'addio al Benfica
11:25TMWUn summit e il valzer delle panchine deciderà il futuro di Vincenzo Italiano a Bologna
10:40TMWPisacane, rinnovo automatico con la salvezza del Cagliari. Ma occhio al Torino
07:24Podcast TMWQuando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
mercoledì 29 aprile
18:40TMWKolo Muani resta un nome caldo per la Juventus. Con o senza rinnovo di Vlahovic
18:20TMWSassuolo, Konè ha una clausola da 35 milioni. Per il Milan è un'alternativa a Goretzka
11:35TMWCento milioni per 139 gol in meno di tre anni: Kane come Messi e CR7 nel loro prime
10:55TMWSaper spendere bene: Olise pescato dal Crystal Palace, ecco quanto è costato
10:25TMWDa Napoli a Parigi per consacrarsi come Kvaradona. Ma quest'anno il Pallone d'Oro...
martedì 28 aprile
09:05TMWComo, Fernandez-Pardo il sogno per l'Europa. E' (in teoria) ancora convocabile dall'Italia
08:35Focus TMWClassifiche a confronto: Inter a +8! Insuperabile Fabregas, capolavoro di Cuesta
08:05Focus TMWStato di forma: in vetta Inter e Juve, poi Napoli e Roma. In coda hanno mollato...
lunedì 27 aprile
12:20TMWIl Torino è salvo, Kulenovic e Simeone riscattati. Ora Zapata dovrà decidere cosa fare
11:35TMWTorino salvo, ma quasi tutto il mercato estivo è stato bocciato. Chi sicuramente partirà
10:55TMWTorino, a gennaio Obrador, Ebosse e Prati in prestito con diritto: quanto costa riscattarli
10:25TMWAnjorin, stagione complicata ma scatta il riscatto del Torino: all'Empoli 4.5 milioni
09:25TMWGli occhi del Como in Ligue 1: piace il crack del Lille Fernandez-Pardo
domenica 26 aprile
09:57TMWStankovic, il ritorno si avvicina: Chivu ci riproverà, con Esposito è andata benissimo
09:45TMWI fischi del Dall'Ara e lo sciagurato 2026 di un Bologna che dopo ieri non ha più obiettivi
09:30TMWL'incredibile media gol di Malen sul podio della classifica marcatori in meno di 100 giorni
sabato 25 aprile
10:00TMWTrent'anni e il pragmatismo dei grandi tecnici: Cuesta già oggi può tagliare il traguardo
09:45TMWHojlund, Napoli fino al 2030: il riscatto del cartellino potrebbe scattare già contro il Como
09:30TMWLukaku ha sacrificato il rapporto con Conte sull'altare dell'ultima vetrina Mondiale
venerdì 24 aprile
09:50TMWClaudio Ranieri, e adesso? A giugno rifiutò il ruolo di CT, ora può tornare d'attualità
08:48TMWAlajbegovic show in Bosnia-Italia. Ma com'è andata la stagione in Austra? Tutti i numeri
08:00TMWRanieri ha pagato l'essere ancora troppo allenatore e poco senior advisor. Il retroscena
giovedì 23 aprile
13:53TMWCalhanoglu resta all'Inter, ma nessuna richiesta di rinnovo. La palla a Marotta...
13:35TMWMario Gila sarà uno dei tormentoni dell'estate. Lazio spalle al muro senza rinnovo
13:03TMWSarri, la linea non cambia anche con la finale. Lazio da rifare, altrimenti valuterà offerte
mercoledì 22 aprile
13:43TMWInter a una finale dal doblete. E' la strada giusta, Marotta in estate completerà l'opera
13:10TMWSucic sulla scia di... Brozovic. Esperimento riuscito: l'Inter ci riproverà con Massolin
12:20TMWAll'Inter continua a ruotare tutto attorno a Calhanoglu. Sarà così anche il prossimo anno
11:50TMWThe Last Dance. Ecco chi il 14 maggio giocherà l'ultima finale con la maglia dell'Inter
11:20TMWRicordate le parole di Buffon su Gattuso? Erano giuste per Chivu (non per l'ex CT...)
10:50TMW"Non sono un fesso". Dal triplete di Mou alla sorpresa Chivu. Sulla scia del maestro...
martedì 21 aprile
09:55TMWLukaku, focus sul Mondiale e poi un... nuovo club. Il Napoli ripartirà solo da Hojlund
09:20TMWRicordate Conte su Corvino e l'attaccante? Quest'anno l'ha completamente steccato
08:56Focus TMWClassifiche a confronto: +7 Inter, -5 Napoli! Balzo della Juve, il Bologna è crollato
08:35Focus TMWStato di forma: in vetta c'è la Juventus! Sorpresa Fiorentina: è seconda con l'Inter
lunedì 20 aprile
10:05TMWDurosinmi e Hiljemark simboli di un Pisa che a gennaio ha totalmente sbagliato strategia
09:40TMW"State calmini..." Ma i tifosi sognano: la Juve dopo il gol di Gatti ha cambiato marcia
09:10TMWBaldanzi e De Rossi, buona la seconda: Il Genoa ora è pronto ad acquistarlo
domenica 19 aprile
10:30TMWA Napoli è tempo di confronti. Conte al bivio, De Laurentiis ha tracciato la strada
09:23TMWNicolussi Caviglia, stop ai prestiti: presto il riscatto del Parma, incassa anche la Juve
sabato 18 aprile
13:45TMWTomasevic: "Sergio Ramos il mio modello. Futuro? 30 gare in B andrebbero benissimo"
09:49Esclusiva TMWTomasevic: "A Bologna imparo da Lucumì. Adzic arriverà sui livelli di Jovetic"
venerdì 17 aprile
10:05TMWCaprile contro l'Inter. Anche per insidiare Vicario nella corsa al post Sommer
09:35TMWDumfries e il suo erede nella stessa partita? Scenario possibile grazie alla... clausola
giovedì 16 aprile
12:20TMWRoma, la spaccatura interna non è un problema dell'UEFA. Chi via entro il 30 giugno?
11:35TMWNella Roma anche Mancini e Cristante navigano a vista: senza rinnovo sarà addio
10:50TMWRottura in casa Roma. E servono decisioni: in nove al bivio tra scadenze e prestiti
10:13TMWSe va via Ranieri saluta anche il DS Massara: i dirigenti da cui può ripartire la Roma
09:50TMWRoma, Gasperini ha incassato la fiducia dei Friedkin ma non basta: o lui o Ranieri
martedì 14 aprile
14:20TMWSolet e Kristensen possono partire, l'Udinese guarda al futuro: occhi su Hadzimujovic
13:48TMWDerby d'Italia e non solo: Muharemovic è tra le alternative a Bastoni per il Barcellona
13:25TMWVlahovic ha le idee chiare sul rinnovo: vuole quanto Yildiz. Appuntamento a maggio
12:55TMWConte spalle al muro: De Laurentiis vuole evitare di ritrovarsi con un altro Rudi Garcia
12:05TMWRanieri e Gasperini separati in casa. Palla ai Friedkin: devono decidere con chi stare
11:40TMWLa Roma e la plusvalenza entro il 30 giugno: quello di Ndicka l'addio più probabile
11:10TMWC'è una Juventus con Bremer (da Scudetto) e un'altra senza: occhio alla clausola
10:50TMWOccasione Muharemovic: alla Juve costerebbe la metà ed è ormai pronto per una big
lunedì 13 aprile
14:10TMWLukaku, slitta (al 20 aprile?) il rientro a Napoli. C'è una prima valutazione per l'estate
12:50TMWParadosso Openda, scattato il maxi-riscatto ma non gioca da 42 giorni. Ed è in uscita
12:12TMWLa Juve ora è quarta. E in dirigenza tutti sanno cosa vuole Spalletti con la Champions
10:05TMWJuventus quarta. Un sorpasso avvenuto grazie ai gregari arrivati nell'ultimo mercato
09:35TMWOra la Juve è quarta: da quando è arrivato Spalletti gli stessi punti di Napoli e Milan
08:40TMWLa Juventus è matematicamente tra le prime dieci: scatta il riscatto di Lois Openda
domenica 12 aprile
09:30TMWZaniolo show a San Siro. L'Udinese lo riscatterà dal Galatasaray, già ci sono le cifre
sabato 11 aprile
10:15TMWRicordate il duro sfogo di Baldini sulla Nazionale dopo Novegia-Italia 3-0? Ora è CT
09:38TMWSilvio Baldini CT dopo quasi 40 anni di carriera inimitabile. Con anche sei anni di stop
giovedì 9 aprile
12:50TMWRicordate Alberto Costa? Per Farioli è un pilastro, per il Porto sarà un grande affare
12:25TMWCon la Lazio finì nel peggiore dei modi: Kamada ritrova la Fiorentina dopo 891 giorni
11:20TMWMateta sfiderà la Fiorentina 'grazie' a un infortunio. Il Milan a conti fatti...
10:50TMWCastro dopo Calafiori, Zirkzee e Ndoye? Oggi la vetrina ideale: la richiesta è da Premier
10:27TMWDouglas Luiz contro il Bologna. Anche con l'obiettivo di dire addio alla Juventus
mercoledì 8 aprile
13:36TMWStavolta Italiano non direbbe no: è lui il grande favorito per il dopo Conte a Napoli
13:10TMWNon solo Conte: chi sono gli altri due candidati forti per la panchina della Nazionale
12:38TMWConte in Nazionale? Obiettivo 2030 ma non è mai durato così tanto nello stesso posto
12:05TMWConte in Nazionale? Chi sono gli altri CT tornati alla guida dell'Italia dopo una pausa
11:36TMWQuanto guadagnava Conte in Nazionale nel 2016. E chi aiutò la FIGC a pagarlo
10:55TMWConte in Nazionale? Ecco quanto risparmierebbe il Napoli. Che a differenza dell'Inter...
10:35TMWConte in Nazionale? Come andò dieci anni fa e con chi raggiunse i quarti all'Europeo
martedì 7 aprile
12:14TMWIl paragone Conceicao-Salah a 23 anni è ancora credibile. Ma forse solo sulla carta...
11:17TMWNessun gol nel 2026, nessuna novità sul rinnovo. Cosa succede a Christian Pulisic?
10:50TMWDopo Giroud un flop dietro l'altro, il destino di Fullkrug al Milan è già segnato
08:50TMWChi sarà il prossimo CT dell'Italia? Conte esplicito, per Mancini ha parlato... Lombardo
08:26Focus TMWClassifiche a confronto: il Napoli e altre due squadre con gli stessi punti di un anno fa
08:07Focus TMWStato di forma: in vetta c'è il Napoli, Juve terza! Roma in crisi, ultimo il Cagliari
lunedì 6 aprile
venerdì 3 aprile
11:02TMWGravina via, i problemi restano. Quando le leghe si assumeranno le loro responsabilità?
10:35TMWGattuso o un tecnico delle Under. Italia, solo due possibilità per le amichevoli di giugno
09:20Esclusiva TMWGli allenatori, lo ius soli, i costi. Le vere riforme che servono al calcio italiano di base
08:57TMWPerché Yamal in Italia non sarebbe mai esploso: è anche una questione di norme
giovedì 2 aprile
10:02TMWDesplanches e Casadei spiegano esattamente cosa deve riformare il calcio italiano
mercoledì 1 aprile
01:27TMWGattuso e Gravina, ma che partita avete visto? Nove tiri dell'Italia contro i 30 della Bosnia
00:58TMWZenica come Iserlohn e Palermo. Gravina c'è dopo tutti i disastri (ma non per dimettersi)
martedì 31 marzo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
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