Com'è il rapporto con Pirlo? Szczesny scherza: "Se dico una parola sbagliata gioca Pinsoglio"

Qual è stato l’impatto di Andrea Pirlo come allenatore sullo spogliatoio della Juventus? In conferenza stampa, al fianco del tecnico, risponde Wojciech Szczesny: “Sicuramente si è creato un bel rapporto, poi sono un po’ in difficoltà a parlare di lui quando è così vicino. Se dico una parola sbagliata gioca Pinsoglio. Scherzi a parte, vuole farci giocare in modo moderno, più europeo. Siamo a sua disposizione per diventare una grandissima squadra”.

