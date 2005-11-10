Como, Fabregas: "Importante avere ambizione in queste gare"

Dopo il successo del Como sulla Fiorentina per 3-1, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Cesc Fabregas per commentare l'incontro: "Una partita molto completa da parte dei miei, la cosa negativa è la gestione della palla inattiva. Nel primo tempon abbiamo gestito molto bene, in questi momenti è vitale avere ambizione nel non volere prendere gol. Siamo stati molto bravi a reggere la pressione e siamo rimasti compatti negli ultimi quindici minuti".

Nonostante gli infortuni, i sostituti rispondono bene.

"Sono d'accordo. Provi a costruire le azioni per segnare, nelle ultime gare non abbiamo trovato il gol ma oggi è andata meglio. Ieri ho visto il Napoli, negli ultimi 30 minuti non so come non abbia fatto gol. La squadra oggi ha fatto bene, la Fiorentina è una squadra forte".

Liberali l'ha convinta?

"Lui è un conoscitore di calcio, non ha paura di giocare: nel suo ruolo ci sono tanti giocatori e quindi dobbiamo trovare spazio per tutti. Ha giocato con personalità, non stava neanche bene e il ragazzo ha risposto bene. Poi si può vincere o perdere, ma la prestazione è importante e la personalità c'è stata. Ci sarà ancora tempo per dimostrare, come Diao che ha segnato e purtroppo si è fermato per infortunio. Quando l'allenatore ti dà fiducia, il giocatore deve dimostrare".

Ora c'è la Champions League.

"Preparare è complicato, vedo pochissimo la famiglia ma questo per me è un sogno. Non so cosa succederà, siamo nel processo di adattamento e stiamo lavorando per migliorare. Non è banale gestire chi è pronto, chi ce la fa: Douvikas e Da Cunha hanno riposato proprio per la gara di oggi. C'è meno spazio per la preparazione e per recuperare, siamo arrivati a Como alle 3 di mattina, ieri abbiamo fatto due-tre cose per far male alla Fiorentina ed è andata bene. Un giorno saremo pronti, ci sono alti e bassi, pian piano miglioreremo".