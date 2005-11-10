Como, Fabregas su Liberali: "Ha voglia e personalità. Deve giocare come sa"

Prima del match, in programma alle 15:00 al 'Franchi', tra Fiorentina e Como, ecco le parole di Cesc Fabregas ai microfoni di DAZN: "C'è sempre difficoltà per fare la formazione e gestire queste dinamiche con tante partite dovrebbe essere più semplice, ma magari qualcuno nuovo si sta adattando. Devo capire come fare i cambiamenti, deve esserci un processo di adattamento con più convinzione o meno. Dobbiamo alzare il livello".

Liberali scelto dal 1'.

"Mi aspetto tanto da lui come tutti. Lo vedo più forte da quando è arrivato, ha tanta voglia e personalità, è all'inizio della sua carriera. Abbiamo avuto tanti giocatori di 18-19-20 anni e non ho paura di metterli in campo e di vincere o perdere. Deve giocare come lui sa e deve lavorare bene con la squadra"-