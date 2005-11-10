Como, Liberali: "Il gruppo è unito e consapevole di quello che vuole. Sono felice dell'esordio"

Il giocatore del Como Mattia Liberali ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta esterna sul campo del Feyenoord. Le sue parole: "Sono entrato bene ma la squadra in generale ha giocato bene. Loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni però abbiamo fatto una bella partita, la squadra ha risposto bene. Sono felice di questo e dell'esordio".

Com'è lavorare in questa squadra e con Fabregas?

"Allenarsi con certi giocatori è un onore, un conto è vederli in partita e un altro vederli tutti i giorni in allenamento. Il mister ti tiene sul pezzo tutti i giorni, è molto stimolante".

Per la nostra Nazionale speriamo che voi italiani del Como riusciate a ricavarvi spazio.

"Penso che le partite siano tante e se uno si allena bene lo spazio lo troverà. Siamo un bel gruppo di italiani".

Il Como il primo anno ha fatto 29 punti in casa e 20 in trasferta, il secondo 36 in casa e 35 in trasferta. In Serie A avete imparato a giocare fuori, in Champions ci vuole più esperienza?

"Non è facile giocare fuori casa in Champions League. E' la prima partita che la squadra fa fuori casa in un campionato europeo quindi ci sarà un periodo di adattamento. E' un gruppo unito e consapevole di quello che vuole".