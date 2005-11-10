Como, Liberali in gol alla prima da titolare: "Giocare con campioni aiuta"

Dopo il successo del Como sulla Fiorentina per 3-1, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Mattia Liberali per commentare l'incontro: "Il mister mi ha lasciato tranquillo, sicuramente giocare con grandi campioni di fianco ti permette di essere più libero in campo e ti consente di crescere".

Quanto stai imparando dai tuoi compagni?

"In campo, sull'esterno, mi trovo bene poi in campo con Nico Paz gioco con più libertà: il tecnico, con la società, non mi ha mai messo pressione. Dobbiamo entrare in campo per divertirsi e dimostrare qualcosa: con Baturina e Paz scherziamo e riesco ad imparare qualcosa in più".

Sei stato convinto fin da subito?

"Penso di aver avuto le idee chiare fin da subito, il mister mi ha parlato tanto ma sapevo di voler venire qui. Sto lavorando tanto e voglio migliorare per fisico e fiato, voglio restare lì e mi voglio adattare alla categoria".