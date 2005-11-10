Il Como è (nettamente) meglio della prima Atalanta in Champions. Seppur diversamente
Andrea Losapio
Nico Paz, Douvikas, Jacobo Ramon. Tre giocatori che saranno tranquillamente le prossime plusvalenze in casa Como, al netto di qualsiasi cifra sia stata pagata. Sono i tre protagonisti della sfida contro il Manchester United, una nuova dimensione per il club di Cesc Fabregas. L'argentino prende il numero dieci di Messi nella Seleccion - potrebbe bastare questo, per una città abituata a galleggiare fra Serie C e forse B - ma quello che è successo ieri è generazionale.
Meglio dell'Atalanta
Nel 2019-20 i nerazzurri erano alla prima edizione della Champions, perdendo le prime tre: 4-0 a Zagabria, 1-2 a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, 5-1 a Manchester contro il City. Sembrava tutto perso, invece il pari (1-1 con espulsione di Walker e brivido finale per la squadra di Guardiola) al ritorno contro gli Skyblues era solamente il principio di una storia: 2-0 contro la Dinamo, 0-3 a Kharkiv contro lo Shakhtar per i sette punti finale e la qualificazione verso gli ottavi. Poi la vittoria per 4-1 contro il Valencia appena prima che il mondo cambiasse causa Covid.
Possibile sorpresa?
È chiaro che l'ottavo posto possa essere un obiettivo: la sconfitta con il Feyenoord sembrava ridimensionare un movimento che sembrava pronto a esplodere dopo i gol al Lipsia. Il programma ora prevede Lens, AEK e Betis, nella speranza di potere rimanere in corsa per gli ottavi senza passare dai sedicesimi: ma servirebbe vincerle tutte