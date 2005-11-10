Como, Nico Paz: "Una delle notti più belle della mia carriera, non la dimenticherò mai"
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Matteo Selli
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Oggi alle 21:07Serie A
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21.10.2026 21:07Serie A
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Nico Paz, centrocampista del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Champions League contro il Manchester United. Di seguito le sue parole:
"È stata una delle notti più belle della mia carriera, non la dimenticherò mai. È più di quello che ho sempre sognato, abbiamo fatto una partita incredibile. Dobbiamo continuare così, ma è stata una notte storica per tutti i comaschi. Dobbiamo continuare così, non pensare a dove possiamo arrivare, e giocare ogni partita come se fosse l'unica. Gol? Ho visto lo spazio e ho calciato. Sono felice di poter vivere notti come queste davanti alla mia famiglia".
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