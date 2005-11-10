Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Sassuolo, Aquilani: "Como grande squadra, lì con cuore e testa. Muric o Turati? Valuto"

Live TMW
Antonio Parrotto
autore
Antonio Parrotto
Oggi alle 12:37Serie A
23.10.2026 12:37Serie A
Fonti preferite
Le dichiarazioni in conferenza stampa di Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, alla vigilia del match di Serie A contro il Como
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

12.05 - Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa dalla sala stampa del Mapei Fooball Center alla vigilia della trasferta di Como. Start previsto alle ore 12.15.

12.17 - Inizia la conferenza.

Su che cosa hai battuto il tasto dopo Frosinone? Com'è la situazione indisponibili?
"Una partita, quella di Frosinone, che ci dà tanti spunti. Una partita non bella che ci deve far capire che se non sei focalizzato al 100% sulla concentrazione, la fame, l'attitudine, rischi di perdere le partite in malo modo. Siamo andati a Frosinone con le intenzioni giuste, siamo partiti bene, poi abbiamo fatto errori gravi ed evidenti che ti condizionano l'andamento della gara ma spero che ci serva da lezione. Era uno step importante ma non credo sia questione di atteggiamento iniziale ma di atteggiamento durante la partita che ci ha tolto certezze e il Frosinone ha fatto meglio di noi e ha vinto la partita. Infortunati? Stiamo molto bene, quando succedono queste cose non devono partire drammi perché avevamo fatto bene prima di Frosinone. Non torna nessuno, Idzes ancora non c'è, abbiamo qualcuno che sta meglio, Pieragnolo va a giocare oggi con la Primavera ma siamo quelli di Frosinone".

Il Como in Europa fa faville, potrebbe anche essere un alibi ma semmai è uno stimolo per voi. Come la mettiamo con un Sassuolo che segna tanto, crea, ma quelli presi sono tanti: come mai?
"Affrontiamo una grande squadra che anche in campionato sta facendo molto bene. È un club che lavora nel modo giusto e si stanno togliendo grandi soddisfazioni. Rispetto a Frosinone, la nostra mentalità deve essere che giochi a Como o a Frosinone deve essere uguale e sono convinto che lo faremo. I gol presi sono tanti, ci sono delle cose da migliorare, ci sono stati anche tanti regali e quando sono così clamorosi bisogna capire il perché, bisogna evitarli soprattutto con una squadra come il Como che non ha bisogno di regali. A volte mi viene da pensare che quando pensi di essere bellino, perdi la lucidità perché anche una palla molto semplice può diventare pericolosa, perché l'essere belli non ci piace, consapevoli di dover mettere quell'attitudine anche su un passaggio di due metri perché se lo sbagli fai figuracce".

Da ex calciatore: aiuta arrivare dopo una vittoria come quella con lo United? Loro pressano tanto: come risponde il Sassuolo?
"Io da calciatore ho vissuto grandi gare in Champions e facevo grandi gare il sabato come anche facevi grande gare in Coppa e il sabato arrivavi con la pancia piena per cui non c'è una risposta. Noi dobbiamo pensare a noi, cambia veramente poco. Affrontiamo una delle migliori squadre del nostro campionato e dobbiamo aumentare tutto, abbiamo delle armi ma bisogna mettere tutti i proiettili altrimenti gli fai il solletico. Bisogna far fatica, mettere dentro qualità, limare gli errori perché ne stiamo facendo troppi, giocare una partita di calcio con la leggerezza di voler fare la partita".

In trasferta un solo punto: può diventare un problema?
"Ho già risposto a questa domanda la scorsa settimana. Ora andiamo a Como, la prossima andremo a Roma. Sono tutte partite difficili e differenti, l'unica partita che ci lascia l'amarezza è quella di Frosinone. A Bergamo facemmo una gran partita in una condizione deficitaria e non meritavamo di perdere, a Bologna abbiamo pareggiato alla fine e potevamo portarla a casa, a Monza abbiamo regalato due gol ma abbiamo fatto bene, a Frosinone oltre ai regali abbiamo fatto un po' peggio. La bacchetta magica non c'è. Non credo ci sia una differenza tra casa e trasferta, ovvio domani andiamo a Como e non sarà semplice".

Problema difensivo o poco cinismo tra Monza e Frosinone?
"A Monza abbiamo fatto bene, poi abbiamo fatto due regali. Le partite si vincono con gli episodi e te li devi portare dalla tua parte gli episodi. Devi essere più cattivo nel prendere quelle decisioni quando conta, che non è quando fai il terzo uomo o quando fai un passaggino per attirare, ma conta quando calci in porta, quando vai a contrasto nell'uno contro uno perché ti determina il risultato. Io da Monza sono andato via contento, perché ho visto una squadra che ha giocato, ha comandato, nonostante il Monza abbia quell'indole di andare a uomo su uomo, il pressing, come il Frosinone, ma ero contento, a parte degli errori individuali. A Frosinone non abbiamo pareggiato quell'atteggiamento e se non pareggi quella roba lì poi fai questi risultati".

Lei ha detto che non servono rinforzi in difesa, a gennaio forse si può pensare a qualcosa?
"Beato chi c'ha n'occhio a gennaio, si dice a Roma. È lunga per gennaio, non ci penso. Mi dispiace aver perso Leysen perché è un giocatore forte, Idzes lo abbiamo avuto per tre partite. Mi dispiace perché ci mancano giocatori importanti ma chi compone questa rosa mi dà garanzie. Stiamo lavorando insieme da poco ma sono fiducioso".

Mi sono appuntato una frase di Chivu dopo Inter-Shakhtar: “Bisogna accettare che non sempre il bello ti fa vincere, a volte sono cuore e testa a farti vincere“. Secondo me questa può essere un concetto che può servire anche a questo Sassuolo…
"Il Como gioca bene, ma mette anche cuore e testa, che non vuol dire farsi prendere a pallate, ma sui principi su cui lavoriamo noi devi metterlo, mettere un focus di pensare che se sbagli quella cosa ti rubano la merenda, di pensare che tutto sia importante durante la gara perché se non lo fai c'è uno che va più forte di te e ti ruba il posto o un avversario che ti ruba la gara. Poi penso che Chivu si riferisse anche a cuore e testa durante il momento della gara ma cuore e testa sono fondamentali per ambire a fare risultati, per tutti".

Due cose su Laurienté: a Frosinone si è accentrato tanto, era una sua richiesta o un’iniziativa del giocatore? Questo secondo me doveva essere e deve essere l’anno della definitiva consacrazione per lui. L’anno scorso ha chiuso in crescendo e secondo me non ha iniziato male, pian piano però si è come intristito e anche lei, che l’aveva lasciato sempre in campo, a Frosinone l’ha sostituito nel finale. Paga anche il fatto di essere il giocatore con più conclusioni in porta e ancora zero gol?
"Questo è un buon dato però, vuol dire che ci arriva a tirare. Laurienté è fondamentale per noi, non sta sempre al 100% e probabilmente questo lo condiziona un po', ma è un giocatore che ci può dare tanto e può migliorare i numeri. I top player in quella posizione hanno numeri migliori e lui deve migliorare questi numeri".

Muric ha sbagliato tanto ultimamente. Quindi le chiedo: para lui o Turati domani a Como?
"Stima infinita verso questo calciatore, io lo vedo un portiere con un potenziale importante, può giocare in tutti i campionati del mondo. Chiaro che sta avendo delle difficoltà, gli errori ripetuti condizionano lui e la squadra. Ne abbiamo parlato, lui lo sa, è un ragazzo a modo e intelligente. Io devo aiutare lui e la squadra ed è una considerazione che sto facendo, per lui, per l'uomo, e per la squadra perché ci sono stati tanti errori in maniera consecutiva e una valutazione la sto facendo, poi vediamo domani".

12.37 - Termina la conferenza.

Articoli correlati

Immagine news 1
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
Immagine news 2
Sassuolo, due dubbi per Aquilani in vista di Como. Adzic potrebbe tornare titolare
Immagine news 3
Sassuolo, su Bakola occhi di Juventus, Roma e Premier ma per i neroverdi è incedibile

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
12:46 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, Allegri: "Con la Roma gara importante ma non è l'ultima del campionato"
Immagine news 2
12:45 Serie ALive TMW
Live TMWCagliari, tra poco la conferenza stampa di Pisacane prima del match contro il Bologna
Immagine news 3
12:45 Serie A
Milan, Goncalo Ramos va di fretta: il portoghese può esserci già a Udine
Immagine news 4
12:43 Serie ATMW
TMWSettanta giorni per un colpo "alla Malen". La Juventus nelle mani di Carnevali e Massara
Immagine news 5
12:37 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, Aquilani: "Como grande squadra, lì con cuore e testa. Muric o Turati? Valuto"
Immagine news 6
12:37 Serie A
Fonseca: "Spero che il Napoli si rialzi. Il Como è una furia, una realtà bellissima"
Immagine news 7
12:30 Serie A
Milan, problema al ginocchio per Loftus-Cheek: ora è in dubbio per l'Udinese
Immagine news 8
12:22 Serie A
Gilardino: "Mi aspetto tanto da Diego Carlos non si discute. Davanti non c'è un riferimento"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Dalla dirigenza allo spogliatoio: la Juventus è con Spalletti. La vittoria non è arrivata (per l'ennesimo errore arbitrale) ma la reazione sì. A gennaio però servirà almeno un centravanti. Milan e Atalanta, giovedì nero: Sarri, serve una svolta
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli-Roma è già una partita di mercato: Allegri pensa a tre rinforzi, Gasperini ne aspetta due
Immagine top news n.1 Inter, Jones ci crede: "Possiamo essere competitivi in Champions. Non sarò mai timido"
Immagine top news n.2 Non date fastidio a Maignan. Da Corgnet ad Adams, quando Magic Mike perde la testa
Immagine top news n.3 La notte da incubo di Bournemouth ha evidenziato come il Milan abbia bisogno di rinforzi
Immagine top news n.4 Chi vuole l'esterno che ha fatto impazzire la Juve? Segnatevi il nome di Nagida
Immagine top news n.5 Udinese, futuro di Runjaic e non solo. Riflettori anche sul mercato: Binks e Basic nel mirino
Immagine top news n.6 Milan troppo brutto per essere vero. Follia Maignan e la strada Europa League è in salita
Immagine top news n.7 La dirigenza conferma Spalletti, la Juventus continua a faticare: col Rennes finisce 2-2
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.2 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
Immagine news podcast n.3 Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Mutti: "Il Como è spensierato, può essere scheggia impazzita in Champions"
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Juve, Conte andrebbe subito. E su Spalletti dico che..."
Immagine news Serie A n.3 Paganini sulla Juve: "Squadra scarsa, mancano giocatori di personalità"
Serie A
Immagine box news Serie A Milan, Goncalo Ramos va di fretta: il portoghese può esserci già a Udine
Immagine box news Serie A Settanta giorni per un colpo "alla Malen". La Juventus nelle mani di Carnevali e Massara
Immagine box news Serie A Sassuolo, Aquilani: "Como grande squadra, lì con cuore e testa. Muric o Turati? Valuto"
Immagine box news Serie A Fonseca: "Spero che il Napoli si rialzi. Il Como è una furia, una realtà bellissima"
Immagine box news Serie A Cagliari, tra poco la conferenza stampa di Pisacane prima del match contro il Bologna
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri: "Con la Roma gara importante ma non è l'ultima del campionato"
Serie B
Immagine box news Serie B Ronaldo Vieira: "Alla Samp Giampaolo mi trattò come un figlio. E Quagliarella era esemplare"
Immagine box news Serie B Sibilli: "Juve Stabia scelta giusta. Squalifica per scommesse? Purtroppo non sono il primo né l'ultimo"
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta chiama a raccolta i tifosi: "Se ci trascineranno, per il Padova sarà dura"
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: la Sampdoria si affida a D'Angelo
Immagine box news Serie B Hellas, è tutto nei piedi di Mosquera. Che può eguagliare Pazzini: ma serve una doppietta al Pisa
Immagine box news Serie B Winks ricorda la Samp: "Tifosi e club erano in conflitto. Per me Romei è stata una figura top"
Serie C
Immagine box news Serie C Il grande sogno di patron Giacca: "Ora non siamo pronti, ma in futuro vedo Trento in B"
Immagine box news Serie C Il Campobasso interverrà sul mercato. Ma solo in difesa, per compensare gli infortuni?
Immagine box news Serie C Pescara, il giorno della verità è arrivato: stasera si può decidere il futuro di Buscè
Immagine box news Serie C Serie C, 11ª giornata: fari su Union Brescia-Cittadella, a Pescara rischia Buscè. La guida completa
Immagine box news Serie C Lo storico marchio torna al Catania. Il Sindaco: "Rilancio speculativo per sabotare nostra iniziativa"
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli: "Non ci siamo mai nascosti, il nostro obiettivo è riportare il club in B"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Rennes, Spalletti cerca risposte: vietato sbagliare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Inter-Shakhtar
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione della Coppa del Mondo per club femminile
Immagine box news Calcio femminile Janogy e il racconto della sua gravidanza: "Orgogliosa di far parte della Fiorentina"
Immagine box news Calcio femminile La diva silenziosa divenuta tra i simboli del calcio italiano: la Roma ha blindato Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Manuela Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
23 ottobre 2003, l'Udinese batte due a zero il Tottenham di Luka Modric e Gareth Bale
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni