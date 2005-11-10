Como, Suwarso: "Affrontiamo uno dei più grandi club del mondo. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi"

Il presidente del Como Mirwan Suwarso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di Champions League contro il Manchester United. Ecco le sue dichiarazioni:

"Affrontiamo uno dei più grandi club del mondo, non sembra reale per una città come Como. È qualcosa come un dono, cerchiamo di vivere un giorno alla volta. Non è quello che avremmo mai pensato di realizzare. Investire a Como? Non era nelle nostre intenzioni all'inizio, poi è stata un'opportunità e l'abbiamo saputa cogliere. Dobbiamo rispettare la fiducia che ci hanno dato e renderli orgogliosi.