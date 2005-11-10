Como, Suwarso: "Affrontiamo uno dei più grandi club del mondo. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi"
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Matteo Selli
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Oggi alle 18:18Serie A
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21.10.2026 18:18Serie A
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Il presidente del Como Mirwan Suwarso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di Champions League contro il Manchester United. Ecco le sue dichiarazioni:
"Affrontiamo uno dei più grandi club del mondo, non sembra reale per una città come Como. È qualcosa come un dono, cerchiamo di vivere un giorno alla volta. Non è quello che avremmo mai pensato di realizzare. Investire a Como? Non era nelle nostre intenzioni all'inizio, poi è stata un'opportunità e l'abbiamo saputa cogliere. Dobbiamo rispettare la fiducia che ci hanno dato e renderli orgogliosi.
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