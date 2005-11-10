Compagni di squadra al Pescara, domani di nuovo rivali: ad Allegri il battesimo di Nicola

Prima compagni di squadra, poi avversari in panchina. Davide Nicola e Massimiliano Allegri si ritroveranno domani in Venezia-Napoli, a pochi giorni dall'arrivo del primo sulla panchina lagunare al posto di Giovanni Stroppa. La loro amicizia nasce nella stagione 1998-99, quando entrambi giocavano nel Pescara allenato da Gigi De Canio. Da allora il rapporto non si è interrotto: i due sono rimasti molto legati anche lontano dal campo e domani si abbracceranno nuovamente prima di diventare avversari per oltre novanta minuti. Un incrocio arrivato quasi a sorpresa, considerando il recente cambio di guida tecnica deciso dal Venezia.

Allegri domina i precedenti: sette vittorie in undici sfide

Quello del Penzo sarà il dodicesimo confronto tra Nicola e Allegri da allenatori. Il bilancio premia nettamente il tecnico livornese: sette vittorie per Allegri, tre pareggi e un solo successo per Nicola. Il primo faccia a faccia risale a Livorno-Milan del 2013, terminato 1-1. L'unica vittoria di Nicola è invece arrivata il 23 agosto, quando la Cremonese riuscì a espugnare San Siro contro il Milan. L'ultimo precedente risale allo scorso marzo, ancora in Cremonese-Milan, con il successo rossonero firmato dai gol di Pavlovic e Leao.

Napoli chiamato alla reazione, Nicola cerca i primi punti col Venezia

L'amicizia verrà inevitabilmente messa da parte quando inizierà la partita. Allegri arriva al Penzo dopo il pesante 3-1 subito dal Napoli contro il Villarreal in Champions League, risultato che ha cancellato parte delle buone sensazioni lasciate dal precedente 3-0 sul Frosinone. Nicola, invece, debutta dopo aver avuto soltanto pochi giorni per conoscere la squadra e dovrà provare a interrompere anche una tradizione personale particolarmente negativa contro gli azzurri: in undici precedenti contro il Napoli ha raccolto dieci sconfitte e un pareggio, senza mai vincere. Domani proverà a invertire la rotta proprio contro il vecchio amico Allegri.