Le condizioni di Ramos e Chukwueze, tegola Pellegrini: le top news delle ore 18

Botta e risposta fra Giuseppe Bruscolotti e Giovanni Di Lorenzo. In giornata è arrivata la risposta di Palo 'e fierro: "Non volevo offendere nessuno con quelle parole. Volevo solo evidenziare quanto si vede in campo. Non ho nulla contro Di Lorenzo e non era una offesa personale la mia. Si vede in campo che questi ragazzi non hanno carattere". L'ex capitano ha quindi lasciato aperta la porta a un confronto diretto: "Se Di Lorenzo mi chiamasse? Sarei pronto a chiarire tutto con lui, non era un'offesa personale".

Sono arrivati i tanto attesi responsi medici sulle condizioni di Goncalo Ramos e Samuel Chukwueze. L'attaccante è stato sottoposto nella giornata odierna a esami strumentali per valutare l’affaticamento accusato al polpaccio sinistro: in questo senso, fa sapere il Milan, la risonanza magnetica ha dato esito negativo. Sospiro di sollievo, dunque, in casa rossonera, anche se già ieri in conferenza stampa il tecnico Amorim aveva aveva tranquillizzato l'ambiente con un "nulla di grave". Samuel Chukwueze, l'altro giocatore sotto osservazione, è stato invece sottoposto a un consulto specialistico per il problema all’anca sinistra e ha iniziato un trattamento infiltrativo. Un nuovo controllo per valutarne l’evoluzione è previsto tra 10 e 15 giorni. Ovviamente, entrambi i calciatori saltano la partita di questa sera con il Bournemouth, in Europa League, in attesa poi dalla giornata di domani di ulteriori aggiornamenti.

"Spero che le dichiarazioni riguardo al nostro progetto a Napoli non abbiano avuto effetti destabilizzanti. Si tratta, però, di un altro progetto che fa parte del nostro portfolio. Voglio parlare delle cose con sincerità, così come ho fatto in estate.

Intervenuto in conferenza stampa, Matt Rizzetta ha parlato dell'interesse palesato per l'acquisto del Napoli: "A Napoli abbiamo avviato un progetto legato al basket e ora c'è un interesse per un eventuale progetto calcistico. Quest'ultimo, però, riguarda Underdog Global Partners, non Matt Rizzetta. Sono due operazioni diverse.

Nelle operazioni a Napoli sono sempre io a metterci la faccia, ma sono i fondi a finanziarle: nel basket, ad esempio, è previsto un investimento di 500 milioni di euro nell'arco dei prossimi tre-quattro anni. Una cifra che non posso permettermi di sostenere personalmente".

Era da poco rientrato in campo con la sua Roma, ma Lorenzo Pellegrini deve di nuovo alzare bandiera bianca. Arriva una nota ufficiale di carattere medico da parte della società giallorossa: : "Lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo - tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra".