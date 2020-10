Condò su Pirlo: "Compito duro: per la Juventus non esistono anni di transizione"

Negli studi Sky c'è Paolo Condò che analizza la gara Champions della Juventus. "A Pirlo è stato chiesto un compito complicato: deve avviare un nuovo ciclo, riavviare quello vecchio che va cambiato per motivi anagrafici ed economici, ma anche vincere con Cristiano Ronaldo in rosa perché per la Juventus gli anni di transizione non esistono".