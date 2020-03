Cosa fare fino al 3 aprile? Il vademecum per l'Italia zona rossa

vedi letture

Almeno un metro di distanza dalle altre persone, vietati gli spostamenti se non per ragioni di lavoro, necessità o salute. Niente messe né altre funzioni religiose, si potrà uscire di casa per fare del moto ma sono vietati gli assembramenti di persone. E i supermercati resteranno aperti, anche nel weekend, a differenza della stragrande maggioranza degli esercizi commerciali. Cosa fare da oggi al 3 aprile? In calce un vademecum. Chi viola le prescrizioni rischia fino a 3 mesi di arresto e una multa di 206 euro, con pene più gravi in caso di falsa autocertificazione o di fuga dalla quarantena.