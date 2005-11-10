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Quanto costerebbe al Napoli esonerare Massimiliano Allegri?

Marco Conterio
autore
Marco Conterio
Oggi alle 07:45Serie A
19.10.2026 07:45Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A Napoli le radio e i siti vivono sull'onda di una parola in queste ore. Esonero. Perché Massimiliano Allegri è sulla graticola, la sconfitta contro il Venezia non gli è stata perdonata da opinionisti, giornalisti, tifosi. Solo da Aurelio De Laurentiis, per adesso. Ma perché? Chiaro che sia la sua scommessa, il comandante, per ora minuscolo, scelto per il nuovo corso del dopo Antonio Conte. E poi c'è anche un'altra questione.

Quanto costerebbe l'esonero?

Massimiliano Allegri ha firmato un contratto triennale con il Napoli valido fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio di 4,5 milioni di euro netti a stagione (più bonus legati a risultati, come Scudetto o Champions). Al lordo questo corrisponde a una cifra da gli 8,3 e i 9 milioni di euro a carico del club, alcune fonti parlano di un totale di 11-12 lordi comprendendo anche lo staff. Dunque la cifra sarebbe di circa 25 milioni di euro lordi solo per lo stipendio dell'allenatore livornese. Siamo a metà ottobre dunque restano 2 anni e 8-9 mesi di contratto. A questa cifra andrebbe poi aggiunto l'ingaggio del nuovo allenatore e del suo staff. Il residuo del contratto è ancora pesantissimo e non risultano clausole rescissorie unilaterali a basso costo per il Napoli.

Caro il mio addio

Esonerare Allegri per De Laurentiis sarebbe una sconfitta progettuale, in ogni senso. Ma sarebbe anche un costo gravosissimo per una società che, urge ricordarlo, quest'estate ha deciso di non fare mercato sperando che il nuovo tecnico risolvesse e sistemasse tutte le questioni aperte. Per adesso, nessun risultato positivo ma il rischio esonero aperto. Sì, ma a che costo?

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